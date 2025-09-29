Erst im Juni hatte Dolly Parton Auftritte in Las Vegas angekündigt, nun müssen diese jedoch von Dezember 2025 auf September 2026 verschoben werden. Das teilte der Country-Star in einem längeren Statement mit.

Dolly Parton muss sich «einigen Eingriffen» unterziehen, wie sie via Instagram wissen liess. Foto: IMAGO/USA TODAY Network

Darum gehts Dolly Parton verschiebt Las-Vegas-Konzerte wegen gesundheitlicher Probleme auf Herbst 2026

Parton unterzieht sich Eingriffen, will aber ihre Karriere nicht beenden

Neue Termine vom 17. bis 26. September 2026 im Caesars Palace

Countrysängerin Dolly Parton (79) verschiebt ihre für Dezember geplanten Las-Vegas-Konzerte wegen «gesundheitlicher Probleme» auf Herbst 2026. In einer Nachricht schrieb sie, dass sie sich «einigen Eingriffen» unterziehen müsse und sich Zeit nehmen wolle, um den Fans die Show zu bieten, die sie «verdienen».

«Nicht der übliche Besuch bei meinem plastischen Chirurgen»

Die Musik-Ikone verkündete die Neuigkeiten am Sonntag, dem 28. September, in einer Nachricht an ihre Fans auf Instagram. «Ich möchte, dass die Fans und die Öffentlichkeit direkt von mir erfahren, dass ich meine bevorstehenden Konzerte in Las Vegas leider verschieben muss», hiess es darin. «Wie viele von Ihnen wissen, habe ich mit einigen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, und meine Ärzte sagen mir, dass ich mich einigen Eingriffen unterziehen muss. Wie ich scherzhaft sagte, ist es wohl Zeit für meine 100’000. Kontrolluntersuchung, obwohl das nicht der übliche Besuch bei meinem plastischen Chirurgen ist!»

Sie werde «nicht in der Lage sein, die Show zu proben und zusammenzustellen, die ich euch zeigen möchte und die ihr verdient». Ihre Fans sollten sich aber keine Sorgen machen, dass sie ihre Karriere beendet. «Denn Gott hat noch nichts zum Aufhören gesagt. Aber ich glaube, er sagt mir, dass ich jetzt langsamer machen soll, damit ich für weitere grosse Abenteuer mit euch allen bereit bin.»

Neue Termine im September 2026

Im Juni hatte Parton ein begrenztes Engagement im Colosseum des Caesars Palace angekündigt. «Dolly: Live in Las Vegas» sollte sechs Vorstellungen vom 4. bis 13. Dezember während des National Finals Rodeo umfassen. Der Kartenverkauf begann am 25. Juni, und die Shows waren innerhalb von weniger als zwei Stunden ausverkauft.

Nun teilte die Sängerin die neuen Termine mit, die vom 17. bis 26. September nächsten Jahres stattfinden. Im Posting hiess es, die Tickets behielten ihre Gültigkeit. Es seien aber auch Rückerstattungen möglich.