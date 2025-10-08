Dolly Partons Schwester Freida rief am Dienstag zu Gebeten für die Sängerin auf. Damit machte sie den Fans Angst, dass es um Dolly Parton schlechter stehen könnte, als bisher vermutet.

Darum gehts Dolly Partons Schwester bittet Fans um Gebete für die Sängerin

Freida Parton gibt später Entwarnung zum Gesundheitszustand ihrer berühmten Schwester

Dolly Parton sagte kürzlich für Dezember geplante Konzerte in Las Vegas ab

Die Schwester von Dolly Parton (79) hat die Fans der Sängerin gebeten, für die US-Country-Legende wegen ihrer gesundheitlichen Probleme zu beten. «Vergangene Nacht war ich die ganze Nacht wach und habe für meine Schwester Dolly gebetet», erklärte Freida Parton (68) am Dienstag (Ortszeit) im Onlinedienst Facebook. «Viele von euch wissen, dass sie sich in letzter Zeit nicht besonders gut gefühlt hat», fuhr sie fort.

«Ich glaube fest an die Kraft des Gebets», schrieb Freida Parton und rief alle Fans auf, sich ihr anzuschliessen «und mit mir zu beten».

Konzerte wegen gesundheitlicher Probleme abgesagt

Dolly Parton hatte kürzlich für Dezember geplante Konzerte in Las Vegas wegen gesundheitlicher Probleme abgesagt. Einzelheiten nannte Parton nicht, sie verriet aber, dass sie sich auf Anraten ihrer Ärzte behandeln lasse. Die Sängerin kündigte an, dass sie die Konzerte im September 2026 nachholen werde.

Auch der Aufruf ihrer Schwester endete mit einer optimistischen Botschaft. «Sie ist stark, sie wird geliebt – und mit all den Gebeten, die für sie gesprochen werden, weiss ich in meinem Herzen, dass es ihr gut gehen wird», schrieb Freida Parton über ihre Schwester und fügte hinzu: «Wir alle lieben dich!»

Entwarnung kam noch am selben Tag

Inzwischen gab Freida bereits wieder etwas Entwarnung zum Gesundheitszustand ihrer berühmten Schwester. Noch am selben Tag erklärte Freida, dass sie etwas klarstellen wolle: «Es war nicht meine Absicht, jemandem Angst zu machen oder es so ernst klingen zu lassen, als ich nach Gebeten für Dolly gefragt habe.» Ihre Schwester sei gesundheitlich im Moment ein wenig angeschlagen, und sie habe schlichtweg um Gebete für Dolly Parton gebeten. «Es war nichts weiter als eine kleine Schwester, die um Gebete für ihre grosse Schwester bittet.» Zudem bedankte sich Freida dann auch bei Dolly Partons Fans, die die Sängerin mit ihren Briefen aufgemuntert hätten.

Es war bisher kein einfaches Jahr für Dolly Parton. Erst im März verlor sie ihren Ehemann Carl Dean (†82), mit dem sie fast 60 Jahre lang verheiratet war.