Die «Jimmy Kimmel Live!»-Show kehrt nach einwöchiger Pause zurück. Ein Insider behauptet, Kimmel werde sich zu den umstrittenen Aussagen über Charlie Kirk äussern, sich jedoch nicht entschuldigen. Einige ABC-Partnerstationen weigern sich, die Show auszustrahlen.

1/6 Jimmy Kimmel darf am Dienstag wieder vors Mikrofon. Das bei seiner Show «Jimmy Kimmel Live!». Foto: AFP

Darum gehts Jimmy Kimmel kehrt zurück. Entschuldigung für umstrittene Aussagen unwahrscheinlich

Kimmel kritisierte Trump für Trauer um Kirk und MAGA-Bewegung

Sinclair und Nexstar kontrollieren knapp ein Drittel der 210 ABC-Partnerstationen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Saskia Schär Redaktorin People

Nach einer einwöchigen Aussetzung kommt die «Jimmy Kimmel Live!»-Show in den USA am Dienstagabend (Ortszeit) zurück auf Sendung. Dabei stellt sich eine Frage: Wird sich Jimmy Kimmel (57) für seine Aussagen, betreffend Charlie Kirk (†31) und dessen Attentäter, entschuldigen? Nicht, wenn es nach einem Insider geht, der sich gegenüber der «New York Post» äusserte. Demnach werde sich der Comedian zwar zu der Kontroverse äussern, sich aber nicht für seine Aussagen entschuldigen.

Ob dem wirklich so ist, wird sich ab 5.35 Uhr Schweizer Zeit zeigen. Dann wird «Jimmy Kimmel Live!» auf ABC ausgestrahlt – mit gewissen Einschränkungen. Denn obwohl Disney die Rückkehr des Moderators am Montag angekündigt hat, wird seine Show nicht auf allen ABC-Sendern zu sehen sein. Zwar gehört ABC zu Disney, doch viele Sender sind sogenannte ABC-Affiliates, also eigenständige Partnerstationen. Die beiden grössten Betreiber solcher Stationen, Sinclair und Nexstar, haben bereits erklärt, die Late-Night-Show vorerst nicht mehr zu senden. Zusammen kontrollieren sie knapp ein Drittel der insgesamt 210 ABC-Partnerstationen.

Dies freut die von Kirk gegründete und an junge Menschen gerichtete, konservative Non-Profit-Organisation Turning Point USA, wie ihr Sprecher Andrew Kolvet auf X erklärt: «Gut gemacht, @WeAre-Sinclair, dass ihr Kimmell [sic] aus euren 31 ABC-Tochtergesellschaften ausgeschlossen habt. Zur Erinnerung: Kimmell hat sich noch immer nicht dafür entschuldigt, dass er behauptet hat, der Attentäter sei ein MAGA-Anhänger, und Berichten zufolge wollte er sogar noch einen draufsetzen. Er ist ein unverbesserlicher Lügner, und die Tochtergesellschaften haben jedes Recht, Rechenschaft zu verlangen.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Beleidigend und unsensibel»

Kimmels Show wurde am vergangenen Mittwoch auf unbestimmte Zeit ausgesetzt, nachdem der Moderator mit Aussagen zum Tod von Charlie Kirk und dem politischen Hintergrund des Attentäters Tyler Robinson (22) für Aufruhr sorgte. Der Moderator stellte eine Verbindung zwischen Robinson und der sogenannten MAGA-Bewegung her und kritisierte Präsident Donald Trump (79) dafür, dass er um Kirk trauere, wie «ein Vierjähriger um einen Goldfisch». Zudem warf er Trump und seine Anhängern vor, den Tod von Kirk politisch zu instrumentalisieren.

0:56 Deswegen hasst ihn Trump: Jimmy Kimmel witzelt über Trumps Penis

Die Produktionsfirma erklärte, Kimmels Kommentare seien in einer sensiblen Phase des nationalen politischen Diskurses «beleidigend und unsensibel». Daraufhin wurde die Show vorerst eingestellt.



