Nach kontroversen Äusserungen über Charlie Kirk wurde «Jimmy Kimmel Live!» vorübergehend ausgesetzt. Disney kündigt nun die Rückkehr der Late-Night-Show für Dienstag an, nachdem Gespräche mit Jimmy Kimmel geführt wurden.

1/5 Jimmy Kimmel darf zurück auf Sendung. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Disney kündigt Rückkehr von Jimmy Kimmel nach Kontroverse an

Debatte über Grenzen des Humors und Medienverantwortung neu entfacht

Jimmy Kimmels Show läuft seit 2003 und pausierte eine Woche Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Nach umstrittenen Aussagen über die Ermordung des republikanischen Aktivisten Charlie Kirk (†31) war die Late-Night-Show «Jimmy Kimmel Live!», die jeweils auf dem Sender ABC läuft, letzte Woche gestoppt worden. Nun kündigt Disney – dem der Sender ABC gehört – die Rückkehr an: «Wir haben die Produktion pausiert, um die Lage nicht zusätzlich anzuheizen. Nach Gesprächen mit Jimmy haben wir entschieden, dass die Sendung am Dienstag weitergeht», teilte der Konzern mit.

Bereits vor zwei Tagen berichtete «Variety» unter Berufung auf Insider, dass Gespräche zwischen Kimmel und Disney in Gang seien. Offenbar erfolgreich. Der Grund dafür dürfte auch finanzieller Natur sein: denn Disney sah sich nach dem Kimmel-Aus mit massiven Verlusten konfrontiert.

Seit 22 Jahren auf Sendung

In einer seiner letzten Sendungen deutete Kimmel an, dass der mutmassliche Attentäter Tyler Robinson (22) möglicherweise der sogenannten MAGA-Bewegung des US-Präsidenten angehört haben könnte. Zudem meinte er, «viele im MAGA-Lager arbeiten sehr hart daran, aus dem Mord an Charlie Kirk Kapital zu schlagen» und kritisierte, dass Präsident Trump um Kirk trauere, wie «ein Vierjähriger um einen Goldfisch».

«Herr Kimmels Kommentare zum Tod von Herrn Kirk sind in einer kritischen Phase unseres nationalen politischen Diskurses beleidigend und unsensibel», hiess es daraufhin von der Produktionsfirma.

Der Vorfall hat erneut die Debatte über die Grenzen des Humors und die Verantwortung von Medienpersönlichkeiten in politisch aufgeladenen Zeiten entfacht. Während einige Kimmels Kommentare als unangemessen kritisierten, verteidigten andere sein Recht auf freie Meinungsäusserung.

Trotz der Kontroverse und der vorübergehenden Aussetzung seiner Show bleibt Kimmel eine einflussreiche Figur in der amerikanischen Late-Night-Landschaft. Seine Show, die seit 2003 läuft, ist bekannt für ihre Mischung aus Prominenten-Interviews, Comedy-Sketchen und politischen Kommentaren. Es bleibt abzuwarten, wie Kimmel die Situation in seiner ersten Sendung nach der Pause ansprechen wird und welche Auswirkungen dieser Vorfall auf den Ton und Inhalt zukünftiger Sendungen haben könnte.