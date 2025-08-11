An einem der bedeutendsten Tage im Leben von Fussballstar Mats Hummels war sein siebenjähriger Sohn Ludwig nicht dabei. Wie seine Ex-Frau Cathy Hummels sagt, hätten die beiden keine Einladung zum Match erhalten.

1/8 Am Sonntag hat sich Mats Hummels in seinem letzten Match vom BVB verabschiedet. Foto: Getty Images

Darum gehts Mats Hummels' Sohn verpasst Abschiedsspiel

Cathy Hummels erfuhr erst aus Medien vom Abschiedsspiel ihres Ex-Mannes

Über 80'000 Zuschauer füllten das Fussballstadion für Hummels' Verabschiedung

Am Sonntag hat sich Borussia Dortmunds Captain Mats Hummels (36) vor 80'000 Fans von seiner Mannschaft verabschiedet. Ein emotionaler Moment für eingefleischte Fussballfans, den ausgerechnet Hummels' Sohn Ludwig (7) verpasste. Während Hummels in der 18. Minute des Testspiels gegen Juventus Turin (1:2) ausgewechselt wurde, befand sich Ludwig (7) nämlich mit seiner Mutter Cathy Hummels (37) mehr als 500 Kilometer entfernt am Chiemsee (D).

Die Abwesenheit des Jungen sorgte für Aufsehen, als die Influencerin auf Instagram ein Foto ihres Sohnes postete, wie dieser die «Bild am Sonntag» mit dem Gesicht seines Vaters auf der Titelseite las.

«Wir verpassen nicht mit Absicht das Abschlussspiel von Mats»

Zu dem Bild schrieb die Moderatorin: «Jemand hat meine Kappe geklaut und über Papas Verabschiedung in der Zeitung gelesen. Damit weiss er, wie es war.» Diese Aussage löste Verwirrung unter ihren Followern aus, woraufhin Cathy Hummels wieder reagierte.

«Zur Klarstellung: Wir verpassen nicht mit Absicht das Abschlussspiel von Mats Hummels. Ich habe meinem Sohn extra eine Zeitung hingelegt, damit er alles nachlesen kann», erklärte sie. Weiter enthüllte sie den Grund für ihre Abwesenheit: «Der Grund, warum wir nicht dabei sind, ist schlichtweg: Wir waren nicht eingeladen oder wussten davon.»

Cathy Hummels gratuliert ihrem Ex

In einem Statement gegenüber der «Bild»-Zeitung betonte Cathy Hummels erneut: «Ich habe erst aus den Medien vom Abschiedsspiel erfahren und wusste im Vorfeld nichts davon – deshalb war Ludwig an diesem Tag auch nicht dort.» In den sozialen Medien hätten ihr Follower Vorwürfe gemacht. «Mir wurde fälschlicherweise Verantwortung zugeschoben, was schade ist», sagt sie der Zeitung weiter.

Abschliessend heisst es in ihrer Instagram-Story: «Leb wohl, Aussenrist 15» – wie der Fussballer auf Instagram heisst. «Glückwunsch zu deiner ausserordentlichen Karriere.»