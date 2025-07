1/5 Cathy Hummels präsentiert auf Instagram ihr zuckerfreies und proteinhaltiges Tiramisu-Rezept. Foto: Instagram / Cathy Hummels

Darum gehts Cathy Hummels' zuckerfreies Tiramisu-Rezept stösst auf Kritik bei Instagram-Followern

Fans bezeichnen das Rezept als Beleidigung für die italienische Kochkultur

Cathy Hummels (37) ist nicht nur Moderatorin und Model, sondern auch Herausgeberin eines Zuckerfrei-Kochbuches für Kinder. Gesunde Ernährung ist für die Münchnerin zentral, wie sie auch immer wieder auf Instagram zeigt. Mit ihrem neusten Rezept hat sie den Bogen allerdings überspannt – zumindest wenn es nach den Fans geht.

«Tiramisu, quick, easy und zuckerfrei» preist sie ihr neustes Instagram-Rezept-Video an. Innerhalb von lediglich drei Minuten soll die italienische Dessert-Köstlichkeit hergestellt sein, dazu proteinreich und frei von Zucker sein. Dafür verzichtet sie sowohl auf die Löffelbiskuits, als auch auf Mascarpone. Ersteres wird durch Reiswaffeln ersetzt, Zweiteres durch einen fettarmen, griechischen Joghurt. Für etwas mehr Geschmack im Joghurt sorgt «Schoko-Proteinpulver», respektive «Schoko-Kollagen-Proteinpulver», welches gemäss Hummels «gut für die Haut, Haare und natürlich die Muskeln» ist.

«Als hätte Luzifer persönlich ein Tiramisu gemacht»

Das gut gemeinte, kalorienarme Rezept kommt bei vielen ihrer Follower aber alles andere als gut an. «Das ist doch kein Tiramisu. Man muss nicht an allem rummatschen und versuchen als ‹gesund› darzustellen. Vielleicht solltest du das mit den Rezepten Leuten überlassen, die das auch wirklich können» meint eine der Kommentarschreiberinnen.

Andere sehen das Hummels-Tiramisu als Beleidigung für die italienische Kochkultur. «Nein, das ist kein Tiramisu und bitte bezeichne es auch nicht als solches. Frechheit, was man hier mit der italienischen Küche anstellt. Nenn es doch Fitness Dessert, aber warum italienische Köstlichkeiten in den Dreck ziehen? Viva Italia!». Andere User nehmen es mit etwas mehr Humor. «Meine italienischstämmige Nachbarin ist gerade vor Schreck in Ohnmacht gefallen, weil das als Tiramisu bezeichnet wird. Sie nennt es Reiswaffel mit Joghurt.»

Ein Follower warnt gar und meint «alle Italiener mal eben wegschauen» woraufhin jemand erwidert «man kann nicht wegsehen, das hat einfach gar nichts mehr mit Tiramisu zu tun. Es gibt kein Biskuit, keine Mascarpone. Es ist ein Trauerspiel, wie als hätte Luzifer persönlich ein Tiramisu gemacht.»

«Ein Tiramisu bringt euch nicht um»

Das Rezept wird nicht nur aus kulinarischer Sicht kritisiert, sondern auch aus ernährungspsychologischer. «Nein, nein, nein, gönnt euch einmal ein richtiges Tiramisu und verarscht eure Seele nicht mit diesem ‹Ersatz›», meint eine Kommentarschreiberin und fügt an: «Ein Tiramisu bringt euch nicht um!! Und lässt auch keine Diät scheitern, seid gut zu euch!»

Cathy Hummels spricht mittlerweile offen über ihre Depressionen und die dadurch ausgelöste Essstörung. Diese erreichte nach der Trennung von Ehemann Mats Hummels 2022 einen Tiefpunkt. Richtig bewusst wurde sie sich der Thematik gemäss eigener Aussage in einem «Gala»-Interview 2024 allerdings erst, als ihr Sohn Ludwig (7) sie fragte: «Mama, warum sind deine Arme dünner als meine?».