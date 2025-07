1/6 Cathy Hummels traute sich auf unbekanntes Terrain. Foto: Instagram/cathyhummels

Darum gehts Cathy Hummels gibt Debüt am Ballermann, Auftritt verläuft nicht reibungslos

Technische Panne und Buhrufe zu Beginn, Hummels zieht gemischtes Fazit

Moderatorin und Influencerin Cathy Hummels (37) hat ihr Debüt auf der Bühne des legendären Partylokals Bierkönig am Ballermann auf Mallorca gegeben. Obwohl sie nach eigenen Angaben nicht einmal weiss, was die Schinkenstrasse ist und auch privat dem Ballermann zuvor noch nie einen Besuch abgestattet hat, wagte sie sich in Höhle des Partylöwen – in Glamour-Outfit und weissen Gucci-Sandalen an den Füssen.

Ohne Unterstützung traute sich die Ex-Frau von Fussballstar Mats Hummels (36) dann aber doch nicht und holte sich darum mit Reality-Darsteller und Malle-Partysänger Calvin Kleinen (33) prominente Verstärkung. Obwohl ihr der Mann mit reichlich Mallorca-Erfahrung Mut zusprach («Ich bin ja da, dir kann nichts passieren») ging Cathy Hummels' Auftritt beinahe in die Hose. Gleich zu Beginn streikte das Mikrofon, was für Unruhe im Publikum sorgte. Einige Zuschauer reagierten mit Buhrufen auf die technische Panne. Wacker zog Hummels aber durch und sang zum Schluss sogar den Mallorca-Party-Kracher «Heimlich am Strand».

«Es sind alle hardcore besoffen»

Das Fazit nach dem aufreibenden Bierkönig-Auftritt: «Es hat so viel Spass gemacht, aber eine Karriere am Ballermann ist ausgeschlossen. Denn wenn die Ballermann-Stars ins Bett gehen, stehe ich normalerweise auf.» Vielleicht will Cathy Hummels nicht am Ballermann durchstarten: «Die im Publikum sind alle hardcore besoffen», stellt sie ernüchtert fest.

Mit der neuen Bühnenerfahrung ist immerhin Hummels' Respekt für Ballermann-Sängerinnen und -Sänger gewachsen. «Dieser Job ist wirklich krass. Man sagt auch: Es ist die härteste Bühne der Welt und das stimmt.» Abschliessend zeigt sie sich: «Wir haben das gemeinsam gerockt und es war geil!»

Ganz freiwillig wagte sich Cathy Hummels nicht auf die Bierkönig-Bühne. Der Auftritt war Teil einer neuen Rubrik in der ProSieben-Sendung «taff». Unter dem Titel «Cathys erstes Mal» wird sie dort in verschiedene unerwartete Rollen schlüpfen.