Cathy Hummels bricht mit einem Tabu und legt in einem Interview ihre Finanzen offen. Sie verrät, was ihr teuerster Luxusgegenstand ist und macht auch aus ihrem Einkommen kein Geheimnis.

Kurz zusammengefasst Cathy Hummels spricht offen über ihre Finanzen und Investitionen

Sie besitzt eine Hermès-Tasche im Wert fast 10'000 Franken

Für eine grössere Produktion kassierte Hummels schon mal über 100'000 Franken Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Cathy Hummels (36) tut das, was nur wenige tun und spricht offen über ihre Finanzen. Die Moderatorin verrät in einem Interview mit «finanzielle», einem Wirtschaftsmagazin für Frauen, womit sie ihr Geld verdient und wie sie es investiert.

«Ich moderiere, ich mache Events, Social Media, Linkedin, Tiktok mittlerweile. Viele Dinge», zählt Hummels auf. Ihr Kleiderschrank quillt über vor teuren Designerstücken. Die Ex-Frau von Fussballstar Mats Hummels (35) besitzt unter anderem eine Hermès-Tasche im Wert von rund 9400 Franken.

Dank kluger Investition wohnt Cathy Hummels quasi gratis

Doch die Luxustasche ist nicht ihre wichtigste Investition. «Die ist mein Haus. Weil ich eine Liegenschaft gekauft habe, in der ich auch zwei Mietwohnungen vermiete. Dadurch kann ich auch gut die Kosten decken», erklärte sie.

Cathy Hummels wurde gefragt, was sie besitzt und was sie verdient. Foto: imago/APress 1/6

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Hummels mag keine roten Zahlen und investiert daher in Sachwerte wie Immobilien und Rohstoffe. Geldsorgen kennt die 36-Jährige offenbar nicht. Für eine grössere Produktion kassierte sie schon mal über 112'000 Franken, wie sie «finanzielle» offenlegt. Aber auch für weniger als 500 Franken Gage nimmt Hummels Aufträge an, wenn sie sich davon einen Mehrwert für ihre Karriere verspricht. «Ich investiere da auch gerne mal in mich», betonte die Mutter eines Sohnes.

Mit ihren offenen Worten wolle Cathy Hummels andere Frauen inspirieren, unbefangener mit dem Thema Geld umzugehen. Denn noch immer gelten Finanzen als Tabuthema – vor allem unter Frauen. Zeit, dass sich das ändert.