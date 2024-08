Blick in die Vergangenheit

1/7 Erkennst du die Influencerin und TV-Moderatorin, die hier zusammen mit ihrem Bruder Sebastian Fischer und ihrer Mutter Marion posiert?

Livia Fietz Praktikantin People

Das Mädchen, das im roten T-Shirt in die Kamera lächelt, steht seit 2007 im Rampenlicht. Damals wurde sie zur «Miss FC Bayern» gekürt und lernte dadurch Mats Hummels (35) kennen, der Teil der Jury war. Danach folgte ab 2013 eine Medienkarriere, zuerst als Kolumnistin, dann als Reporterin und Moderatorin. Und, erkannt? Die Rede ist von Cathy Hummels (36).

Als Influencerin hält Cathy Hummels ihre Fans über ihre sozialen Medien auf dem Laufenden. Kürzlich stöberte sie offenbar in einer alten Fotokiste und postete in ihrer Instagram-Story vier Fotos aus ihrer Kindheit. So zeigte sie nicht nur, wie sie nach und nach zu der Frau heranwuchs, die sie heute ist, sondern auch, dass sie schon damals wusste, wie man sich vor der Kamera präsentiert.

Einblicke in ihre Kindheit und Jugend

Auf dem ersten Bild, bei dem Hummels Alter unbekannt ist, ist die heute 36-Jährige kaum zu erkennen: Warm in eine bunte Jacke gehüllt sitzt sie im Kinderwagen. Das zweite Foto zeigt eine 12-jährige Hummels, die zwischen ihrem Bruder Sebastian Fischer, einem Facharzt für Psychiatrie, und ihrer Mutter Marion posiert. Ihre jüngere Schwester Vanessa fehlt auf dem Bild. Mit einer Hand stützt sie ihren Kopf und zeigt dabei lächelnd ihre Zahnspange. «Mit 12 und fester Zahnspange… Ich hatte immer bunte Brackets», ist die Bildunterschrift, was darauf hinweist, dass ihre Vorliebe für Farben stets präsent war.

Auf dem dritten Foto ist sie 14 Jahre alt – die Zahnspange ist verschwunden, ebenso das kindliche Lächeln, stattdessen experimentiert sie mit Make-up. Der Zeitsprung zum vierten Bild ist wieder grösser: Es zeigt Hummels als 20-Jährige. Das Foto entstand somit im Jahr nach ihrem Miss-Gewinn, in der Zeit, als sie bereits mit Mats Hummels zusammen war. Ihre Haare sind kürzer und dunkler. Nebst der Altersangabe hat sie ein lila Herzemoji gepostet und deutet wohl an, dass dieses Foto eine schöne Erinnerung für sie darstellt.

In den 16 Jahren seit dem letzten Bild hat sich viel verändert. 2015 heirateten Cathy und Mats Hummels, drei Jahre später erblickte der gemeinsame Sohn Ludwig (6) das Licht der Welt, 2022 folgte die Scheidung. Es ist unklar, ob Hummels weiterhin Single ist, sie hat sich aber neben ihrer TV-Karriere auch als Autorin, Unternehmerin und Podcasterin etabliert.