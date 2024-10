Influencerin und Moderatorin Cathy Hummels zog sich beim Feiern auf dem Oktoberfest Blessuren am Fuss zu und glaubte sogar an einen Knochenbruch. Doch trotz der Schmerzen liess sie sich die Feierlaune nicht verderben.

Schmerzhafter Unfall am Oktoberfest

Kurz zusammengefasst Cathy Hummels zeigt nach Unfall auf dem Oktoberfest ihre blauen Flecken

Sie glaubt, sich einen Knochen gebrochen zu haben

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Der Sonntag (29. September) am Oktoberfest in München startete für Cathy Hummels (36) so toll. Gemeinsam mit ihrem Sohn Ludwig (6) und ihren Eltern schlenderte sie über die Wiesn, genoss die Stimmung, wagte sich auf das Kettenkarussell und schoss mit ihrem Kleinen Luftballons ab. Die Eindrücke vom schönen Tag teilt die Ex-Frau von Fussballer Mats Hummels (35) auf Instagram.

Doch der Tag nahm eine unerwartete Wendung. «Leute, wir sind wieder zu Hause, aber schaut euch meinen Fuss an», klagte die Influencerin in ihrer Story und filmte eine blaue Stelle an ihrem Fuss. Sie fügte hinzu: «Ich habe richtige Schmerzen. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe mir da einen Knochen gebrochen.»

Eine echte Wiesn-Gängerin ist hart im Nehmen

Die Moderatorin erklärte, dass ihr jemand auf den Fuss getreten sei: «Tut ziemlich weh! Wiesn halt.» Trotz des Unfalls liess sich Cathy Hummels die Stimmung nicht verderben.

Kurz darauf teilte sie schon wieder Fotos vom erneuten Ausflug ans Oktoberfest und schrieb dazu: «Unser Wiesntag heute war toll, obwohl es mega voll war.» Cathy Hummels scheint also mit einem blauen Auge – beziehungsweise einem blauen Fuss – davongekommen zu sein.