Eklat um manipulierte Dubai-Influencer

Dubai-Influencer sorgen für Stirnrunzeln: Nach Angriffen des Irans verbreiten sie nahezu identische Propagandavideos. Statt Angst zu zeigen, loben sie die Sicherheitsvorkehrungen der Vereinigten Arabischen Emirate.

Fynn Müller People-Redaktor

«Du lebst in Dubai. Hast du keine Angst?». Diese Frage geht derzeit auf Social Media herum, begleitet von Videos westlicher Influencer, die in Dubai leben. Trotz der jüngsten Angriffe des Iran auf Nachbarstaaten wie die Vereinigten Arabischen (VAE) Emirate präsentieren sich viele von ihnen unerschütterlich.

Die Videos sind nahezu identisch. Immer wieder wird erklärt, dass sie keine Angst haben, weil man sich auf die VAE-Führung verlassen könne. Darum die Antwort auf Social Media: «Nein, weil ich weiss, wer uns beschützt.» Dazu werden Bilder von Scheich Mohammed bin Raschid al-Maktum, Emir von Dubai, und seinem Sohn, Kronprinz Hamdan, eingeblendet. Die visuelle Inszenierung wird von der pathetischen Musik «Papaoutai (Afro Soul)» untermalt.

Modeinfluencerin Stefania Guarnieri teilt ein Bild ihrer Familie am Strand und schreibt: «Gerade werden hier in Dubai Raketen abgefangen. Und trotzdem fühlen wir uns sicher.» Reality-Star Georgina Fleur (35) postet ein Bild des Scheichs und erklärt: «Hast du keine Angst? Nein, weil ich weiss, dass sie uns beschützen.» Influencer Aleks Petrovic (34) lobte die Luftabwehrsysteme: «Bitte glaubt nicht alles, was ihr im Internet seht. Ich habe volles Vertrauen in die Regierung und ihre Sicherheitsmassnahmen.»

«Wie viel Geld gabs dafür?»

Die auffallend einheitliche Struktur der Clips wirft Fragen auf. In den Kommentaren hagelt es Kritik: «Warum postet ihr alle dasselbe? Wie viel Geld gabs dafür?» Die Kommentare sind bei fast allen Videos deaktiviert. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind bekannt für strenge Regeln, die Kritik an den Machthabern unter Strafe stellen. Social-Media-Persönlichkeiten mit Arbeitslizenz sollen diesen Vorschriften unterliegen. Handelt es sich also um staatliche Propaganda?

Gemäss Enthüllungen aus 2021 verpflichten sich Influencer mit einer staatlichen Lizenz, nicht negativ über Dubai zu berichten, um im Gegenzug steuerfreie Privilegien zu geniessen. Satiriker Jan Böhmermann (45) berichtete darüber in der ZDF-Sendung «Magazine Royale». Ob die aktuellen Videos von offizieller Stelle vorgegeben wurden, konnte bisher nicht nachgewiesen werden.