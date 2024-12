1/5 Ein Richter hat aufgrund einer Klage eines brasilianischen Komponisten am Freitag die Wiedergabe von Adeles Lied «Million Years Ago» in Brasilien verboten. Foto: Instagram/adele

Auf einen Blick Adeles Song «Million Years Ago» in Brasilien wegen Plagiatsvorwürfen verboten

Brasilianischer Komponist behauptet, Adele kopierte Melodie seines Samba-Klassikers

AFP Agence France Presse

Wegen einer Plagiatsklage eines brasilianischen Komponisten hat ein Richter in Brasilien die Wiedergabe des Liedes «Million Years Ago» der britischen Sängerin Adele (36) untersagt. In der AFP am Montag vorliegenden einstweiligen Verfügung wird den brasilianischen Tochterfirmen der Unterhaltungskonzerne Sony Music Entertainment und Universal Music bis auf weiteres verboten, den Titel «weltweit» zu «nutzen, zu vervielfältigen, herauszugeben, zu vertreiben oder zu verkaufen».

Für jeden Fall der Missachtung drohen demnach umgerechnet 7336 Franken Strafe. Die Musikkonzerne können Berufung gegen die richterliche Entscheidung einlegen, die für alle Wege der Verbreitung gilt – also ausser für den klassischen Handel auch für Streamingdienste und andere digitale Plattformen.

«Million Years Ago» soll kopierte Melodie beinhalten

Die Verfügung wurde bereits am Freitag von dem Richter Victor Torres am 6. Handelsgericht in Rio de Janeiro erlassen. Die Klage wegen Plagiats war von dem brasilianischen Komponisten Toninho Geares (63) eingereicht worden. Er gibt an, Adele habe für ihren Song «Million Years Ago» von 2015 die Melodie seines Samba-Klassikers «Mulheres» (dt. Frauen) kopiert, den der berühmte brasilianische Sänger Martinho da Vila (86) für ein Album aufnahm, das 1995 zum Verkaufserfolg wurde.

Geares fordert unter anderem ihm entgangene Lizenzgebühren und umgerechnet 148,6 Millionen Franken Schadenersatz. Sein Anwalt Fredimio Trotta sagte der Nachrichtenagentur «AFP», Geares' Samba-Hit sei «ein Meilenstein der brasilianischen Musik, der wegen seiner reichen Melodien, seiner Harmonie und seiner Rhythmen oft kopiert wurde, um erfolgreiche internationale Hits zu schreiben».

Nicht die erste Kontroverse um das Lied

Sony Music Entertainment in Brasilien teilte mit, dem Unternehmen liege zurzeit noch keine Mitteilung vor. Universal Music Brasilien antwortete zunächst nicht auf eine Anfrage von «AFP». Brasilien ist Unterzeichner der Berner Übereinkunft von 1886 zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst.

Wegen des Songs «Million Years Ago» hatte es 2015 bereits in der Türkei eine Kontroverse gegeben. Türkische Musikfans hatten nach eigenen Angaben Ähnlichkeiten mit dem Lied «Acilara Tutunmak» des kurdischen Sängers Ahmet Kaya (1957-2000) aus dem Jahr 1985 erkannt. Die Witwe des im Jahr 2000 verstorbenen Sängers stellte die Vorwürfe in Zweifel.