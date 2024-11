Adele verdiente in Las Vegas 7450 Franken – pro Minute

Nach zwei Jahren beendete Adele am Samstag ihre Las-Vegas-Konzertreihe «Weekends with Adele». Für den britischen Superstar geht es erst einmal in die angekündigte Frührente und das mit einem dicken finanziellen Polster.

1/5 Superstar Adele setzte mit ihrer Konzertreihe «Weekends with Adele» in Las Vegas neue Massstäbe in Sachen Umsatz und Verdienst. Mit 100 Konzerten scheffelte die Britin 89,4 Millionen Franken auf ihr Konto. Foto: Getty Images for AD

Auf einen Blick Adele beendet Las-Vegas-Show und setzt sich finanzielles Denkmal

Céline Dion gilt als Königin von Las Vegas mit über 1100 Auftritten

Sie brachte ihr Publikum zum Weinen, Lachen und dazu, sich zu verloben: Superstar Adele (36) beendete am 23. November nach rund zwei Jahren und 100 Konzerten ihre Las-Vegas-Show «Weekends with Adele». Kurz bevor die Mutter eines 12-jährigen Sohnes in ihren angekündigten Frühruhestand geht, setze sich Adele einmal mehr ein Denkmal: Pro Auftritt verdiente keine mehr als sie und auch für das Caesars Palace, wo «Weekends with Adele» stattfand, lohnte sich die Zusammenarbeit mit der Britin. Denn auch wenn die Königin von Las Vegas, Céline Dion (56), gesamthaft mit Abstand am meisten einsackte – Adele war deutlich effizienter. Blick hat die Umsätze und Einnahmen der vier erfolgreichsten Vegas-Künstlerinnen zusammengestellt.

Adele – die Effiziente

Glaubt man Insidern der britischen Zeitung «The Mirror» kassierte keine Künstlerin mehr pro Konzertabend. Mit umgerechnet 894'000 Franken liess sich Adele jeden ihrer 100 Auftritte vergolden: Insgesamt geht Adele also 89,4 Millionen Franken reicher nach Hause. Das sind satte 7450 Franken pro Minute auf der Bühne. Das Caesars-Palace-Hotel setzte mit den Auftritten der Britin gemäss «Forbes» rund 200 Millionen Franken um, also zwei Millionen pro Abend. Mit diesem Erfolg verabschiedet sich Adele denn auch auf unbestimmte Zeit, wie sie im September mitteilte. Sie sei nach den zwei Jahren in Las Vegas «ausgebrannt und niedergeschlagen», ausserdem wolle sie sich wieder um ihren Sohn Angelo (12) und ihren Verlobten Rich Paul (43) widmen.

Lady Gaga – die Kreative

Kaum überraschend: Lady Gagas (38) Las-Vegas-Konzertreihe war aussergewöhnlich, musikalisch vielfältig und visuell ein absolutes Highlight. Mit «Lady Gaga Enigma + Jazz & Piano», einem Wechsel zwischen Pop-Party und Jazz-Matinee verdiente die Ausnahmekünstlerin 55 Millionen Franken gesamthaft, also 764'000 für jeden ihrer 72 Auftritte. Gemäss «Forbes» setzte das veranstaltende Hotel MGM Park im Ganzen 98 Millionen Franken um, das sind 1,4 Millionen pro Abend.

Britney Spears – die Hochgelobte

Britney Spears' (41) Vegas-Show «Piece of Me» fand im Planet Hollywood statt, begann 2013 und dauerte über vier Jahre. 248 Mal trat die Erfolgskünstlerin auf, gewann gleich mehrere Auszeichnungen und wurde von Kritikerinnen und Kritikern hochgelobt. Glaubt man «The Sun» verdiente Spears, die damals noch unter der Vormundschaft von Jamie Spears (72) stand, 90 Millionen Franken und spülte ihrem Vater pro Show 363'000 in die bereits prall gefüllten Taschen. Der Veranstalter Planet Hollywood verdiente mit der Pop-Prinzessin gesamthaft 153 Millionen Franken oder 662'000 Franken pro Abend.

Céline Dion – die Fleissige

Zahlen beiseite – denkt man an Céline Dion, denkt man an Las Vegas. Die Kanadierin hatte zwei grosse Konzertreihen in der «Stadt der Sünde». Von 2003 bis 2007 trat Dion satte 717 Mal mit ihrer Show «A New Day …» im Caesars Palace auf. Inflationsbereinigt nahm der Veranstalter gesamt 500 Millionen Franken ein. Ihre zweite Reihe, die schlicht «Celine» hiess, war noch erfolgreicher: 427 Konzerte spielten 315 Millionen Franken oder 738'000 Franken pro Show ein. Céline Dion hatte nach ihren Auftritten in Las Vegas einen schönen Batzen auf dem Konto: Insgesamt verdiente sie gemäss «The Sun» mit über tausend Konzerten 316 Millionen Franken. Damit liegt sie mit durchschnittlich «nur» 276'000 Franken pro Auftritt aber weit hinter Adele.