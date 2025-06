Wann zeigt sich das Brautpaar? Blick nimmt dich vors Bezos-Hotel mit

Heute Freitag soll es so weit sein: Amazon-Milliardär Jeff Bezos und Kinderbuchautorin Lauren Sánchez geben sich in Venedig das Jawort. Nachdem am Donnerstag der Polterabend gestiegen ist, warten Fans jetzt gespannt auf den nächsten Auftritt des Paars.

Publiziert: 11:28 Uhr | Aktualisiert: vor 31 Minuten