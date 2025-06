Regenwetter sorgte für Abkühlung am Polterabend

Von Georg Nopper, Redaktor News

Während das Hochzeitspaar und die geladenen Gäste in der Klosterkirche Madonna dell'Orto im Stadtviertel Cannaregio am Polterabend die Korken knallen liessen, braute sich am Himmel über Venedig ein Hitzegewitter zusammen. Wie «Bild» berichtet, regnete es in der Nacht heftig in der Lagunenstadt – begleitet von Blitz und Donner.

Eine Webcam am Markusplatz zeigte, wie es schüttete in Venedig. Foto: Webcam

Die Abkühlung dürfte der Hochzeitsgesellschaft gelegen gekommen sein: In Venedig herrschten am Donnerstag Temperaturen um die 30 Grad. Zudem war es beinahe windstill. Für die Milliardärs-Party sollen per Boot sogar extra Klimaanlagen herangeschafft worden sein.