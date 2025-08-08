Jennifer Lopez wurde angeblich der Zutritt zu einem Chanel-Geschäft in Istanbul verweigert. Die Sängerin reagierte gelassen – und gab stattdessen in anderen Luxusläden viel Geld aus.

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Laut türkischen Medienberichten wurde der internationalen Popikone Jennifer Lopez (56) kürzlich der Zutritt zu einem Chanel-Geschäft in Istanbul verwehrt. Der Vorfall ereignete sich offenbar am Montag im exklusiven Einkaufszentrum Istinye Park.

Wie die Zeitung «Turkiye Today» berichtet, näherte sich die US-Sängerin der Chanel-Boutique, wurde jedoch von einem Sicherheitsbeamten am Betreten gehindert. Der genaue Grund dafür ist nicht bekannt. Überraschenderweise reagierte Lopez gelassen auf die Abweisung. «Okay, no problem», soll sie ruhig geantwortet haben, bevor sie ohne weitere Reaktion wegging. Obwohl Mitarbeiter des Geschäfts später versuchten, sie zurückzuholen, lehnte Lopez ab.

Stattdessen verbrachte sie ihre Zeit und ihr Geld – angeblich mehrere Zehntausend Dollar – in benachbarten Luxusgeschäften wie Céline und Beymen. Aktuell ist Lopez auf ihrer Sommertournee «Up All Night», die 19 Stationen umfasst. Trotz des Vorfalls scheint Lopez ihre Zeit in der Türkei zu geniessen. Am 24. Juli feierte sie ihren Geburtstag in Antalya, einen Tag nach ihrem dortigen Konzert.

Offen wie eh und je

Die Sängerin scheint ihre Zeit ohne ihren Ex-Mann Ben Affleck (52), von dem sie sich vor einem Jahr erneut trennte, sichtlich zu geniessen – das macht sie auch auf ihrer aktuellen Tour deutlich. Im italienischen Luca sorgte sie Ede Juli mit intimen Äusserungen über ihr Sexleben für Aufsehen. J.Lo erklärte dem Publikum «Ich muss ehrlich zu euch sein, ich habe nachts unterschiedliche Stimmungen. Ich weiss nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist das so.»

An manchen Tagen bevorzuge sie romantischen Sex. «Man zündet Kerzen an und macht sanfte Musik. An solchen Tagen mag ich es ganz langsam.» Die Sängerin packt aber auch über ihre «unanständige» Seite aus: «An anderen Tagen – vielleicht weil der Sommer so heiss ist – bin ich frecher. Dann mag ich es hart und schnell.»