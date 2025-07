Jennifer Lopez packt über ihr Sexleben aus

1/5 Jennifer Lopez tourt aktuell durch Europa. Foto: Getty Images

Darum gehts Jennifer Lopez spricht offen über ihr Sexleben bei Konzert in Lucca (Italien)

J.Lo beschreibt verschiedene Stimmungen und Vorlieben beim Sex

Jennifer Lopez (55) trat am Montag beim Summer Festival in Lucca auf. Zwischen zwei Songs sorgte sie mit intimen Äusserungen über ihr Sexleben für Aufsehen, berichtet «The Sun». Laut der US-Zeitung Sun erklärte J.Lo dem Publikum «Ich muss ehrlich zu euch sein, ich habe nachts unterschiedliche Stimmungen. Ich weiss nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist das so.»

An manchen Tagen bevorzuge sie romantischen Sex. «Man zündet Kerzen an und macht sanfte Musik. An solchen Tagen mag ich es ganz langsam.» Die Sängerin packt aber auch über ihre «unanständige» Seite aus: «An anderen Tagen – vielleicht weil der Sommer so heiss ist – da bin ich frecher. Dann mag ich es hart und schnell.»

J.Lo soll bei dem Konzert auch ihren unveröffentlichten Song «Up All Night» gespielt haben, der ihre Gefühlslage nach der Scheidung von Ben Affleck (52) beschreibe. Eine Quelle verriet «The Sun», Lopez habe inspiriert von ihrer Beziehung zu Affleck «genug Material für ein ganzes Album». Jennifer Lopez' und Ben Afflecks Ehe ging im letzten Spätsommer nach zwei Jahren in die Brüche.

Jennifer Lopez ist nicht der einzige Star, der öffentlich über sein Sexleben plaudert. Blick zeigt dir einige pikante Geständnisse der vergangenen Jahre.

Charlize Theron (49) schwärmt von One-Night-Stand

Die Schauspielerin schwärmte im Podcast «Call Her Dadd» von einer Begegnung mit einem 26-jährigen Mann, die sie kürzlich hatte. Es kam zu einem One-Night-Stand und die 49-Jährige zeigt sich hellauf begeistert von der Erfahrung mit dem Liebhaber: «Ich hatte kürzlich Sex mit einem 26-Jährigen, und es war wirklich verdammt geil», sagt sie und fügt hinzu: «Das habe ich noch nie gemacht. Und ich dachte mir: Oh, das ist toll. Okay.»

Khloé Kardashian (41) machts im Flugzeug

Die Tochter von Kris Jenner (69) liebt es, ihre Sexualität in der Höhe auszuleben. «Es in einem Flugzeug zu tun, ist grossartig», verriet sie einst auf ihrer Website. Ein leichtes Spiel, wenn man einen Privatjet besitzt. Noch aufregender sei es mit anderen Passagieren an Bord. «Das ist Teil des Nervenkitzels. Ich bin zuerst in die Toilette gegangen und dann ist er mir gefolgt. Es war also nicht gerade unauffällig. Alle wussten natürlich, was los war.»

Kate Hudson (46) über Sex ab 40

Die Hollywood-Schauspielerin gab in einem Interview mit dem Magazin «Bustle» überraschend offene Einblicke in ihr Privatleben. So spricht Hudson freimütig über ihre Schlafzimmer-Erfahrungen «Das Beste an Sex in deinen Vierzigern ist ehrlich gesagt die Freiheit», sagte sie und fügte an: «Sex sollte nicht hübsch aussehen. Je älter du wirst, desto mehr Spass hast du.»