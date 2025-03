Kate Hudson spricht über Sex ab 40

1/4 Kate Hudson zeigt sich sehr offen in einem Interview. Foto: keystone-sda.ch

Fynn Müller People-Redaktor

Kate Hudson (45) gibt in einem Interview mit dem Magazin «Bustle» überraschend offene Einblicke in ihr Privatleben. So spricht die Hollywood-Schauspielerin freimütig über ihre Schlafzimmer-Erfahrungen im fortgeschrittenen Alter. «Das Beste an Sex in deinen Vierzigern ist ehrlich gesagt die Freiheit», sagt sie und fügt an: «Sex sollte nicht hübsch aussehen. Je älter du wirst, desto mehr Spass hast du.»

Hudson, die derzeit in der Netflix-Serie «Running Point» zu sehen ist, scheint auch in ihrer Beziehung glücklich zu sein. Ihr Partner ist Schauspieler und Komponist Danny Fujikawa (38). Trotz des Altersunterschieds von sieben Jahren harmonieren die beiden offenbar gut miteinander.

Viel Wirbel im Liebesleben

In der Vergangenheit hatte Hudson auch schwierige Zeiten durchzustehen. Nach zwei gescheiterten Beziehungen mit Chris Robinson und Matthew Bellamy entschied sie sich für eine Therapie. «Das Schlimmste daran, eine Beziehung zu beenden, ist das Gefühl, versagt zu haben», erklärte Hudson einst in einem Podcast. Ihr Therapeut verordnete ihr daraufhin eine einjährige Pause vom Dating, um sich auf sich selbst zu konzentrieren.

Diese Auszeit hat ihr gutgetan. Sie konnte sich weiterentwickeln und einen neuen Blick auf Beziehungen gewinnen. Heute steht die Tochter von Goldie Hawn und Bill Hudson selbstbewusst im Rampenlicht – sowohl beruflich als auch privat. Mit fast 30 Jahren Erfahrung vor der Kamera behauptet sie sich erfolgreich in der von Männern dominierten Filmbranche.