Kate Hudson verrät in einem Interview, dass sie kein Deo benützt. Damit ist sie in Hollywood aber keineswegs alleine. Auch ihr Schauspielkollege Matthew McConaughey verzichtet darauf.

Livia Fietz Praktikantin People

Gerüche können anziehend, aber auch sehr abstossend wirken. Gerade jetzt im Sommer, wenn die Temperaturen hoch sind und man leichter ins Schwitzen kommt, greifen Menschen vermehrt zu Parfümen oder zum Deodorant – jedoch nicht alle. So haben Hollywood-Stars Kate Hudson (45) und Matthew McConaughey (54), die zusammen in den Filmen «Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen?» (2003) und «Ein Schatz zum Verlieben» (2008) erschienen, mehr gemeinsam als nur ihre Leinwandpräsenz.

Am 17. Juli enthüllte Hudson in der Talkshow «Watch What Happens Live with Andy Cohen», dass beide auf Deodorant verzichten. «Wir sind au naturel, weisst du?», sagte sie verschmitzt.

Man kann McConaughey «aus einer Meile Entfernung» riechen

Hudsons Geständnis kam als Gastgeber Andy Cohen (56) ihr die Fanfrage stellte, ob sie McConaughey während den «Ein Schatz zum Verlieben»-Dreharbeiten wirklich dazu gezwungen hätte, Deodorant zu benutzen. «Nein! Er trägt kein Deodorant. Und übrigens, ich auch nicht», war ihre Antwort darauf. Allerdings offenbarte sie, dass sie ihn «aus einer Meile Entfernung» riechen konnte.

Entgegen aller Erwartungen scheint dies aber keine schlechte Aussage zu sein. So wollte es 2008 sein «Tropic Thunder»-Co-Star Yvette Nicole Brown (52) ganz genau wissen und schnupperte an ihm. Ihr Urteil in 2021: «Er riecht nach Müsli und gutem Leben. Er hat einen süssen, süssen Duft, der ihm eigen ist und nicht muffig oder verrückt ist», erklärte sie damals in einem Radiointerview. Damit ist sie nicht die Einzige: Wie McConaughey in einem Interview mit «People» aus dem Jahr 2005 verriet, teilen auch die anderen Frauen in seinem Leben diese Meinung. Sie hätten seinen «natürlichen Geruch» nie bemängelt, da dieser einzigartig zu ihm passt.

McConaughey benutzt kein Deodorant, duscht aber mehrmals täglich

Matthew McConaughey ist schon länger dafür bekannt, dass er kein Deodorant benutzt und eine Abneigung dagegen hegt. Im selben Interview mit «People» erklärte er, dass er Deodorants und Parfüms «seit über 20 Jahren» nicht mehr benutzt hätte, weil ein Mann wie «ein Mann» zu riechen habe. Dafür offenbarte der Schauspieler einmal, mehrmals täglich zu duschen.