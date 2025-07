1/5 Sie steht wieder auf der Bühne ... Foto: Redferns

Am Dienstag hat Jennifer Lopez' (55) langersehnte Europatournee «Up All Night» in Spanien gestartet. Für das Konzert der Pop-Diva am 20. Juli in der ungarischen Hauptstadt Budapest laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Grund dafür ist unter anderem ihr besonderer Verpflegungswunsch. Um eben die ganze Nacht fit zu bleiben und für ihre Fans alles geben zu können, setzt Lopez auf eine strenge Diät. So gibt es laut Informationen der ungarischen Zeitung «Blikk» im Backstage keine alkoholischen Getränke. Stattdessen setzt die Sängerin und Schauspielerin auf eine Reinigungs- und Heilkur.

50 Kilogramm Obst und Gemüse im Backstage

«In Bezug auf die Getränke bewegen sich Jennifer Lopez und ihr Team in den aktuellen Trends: Sie haben keinen Alkohol angefordert», bestätigt Gábor Guba, Eigentümer des Green Stage Produktionsbüros. Um ihren Anforderungen gerecht zu werden, wurde ein lokaler Partner beauftragt, frische Säfte aus reinsten Bio-Zutaten zuzubereiten. Insgesamt werden etwa 50 Kilogramm Obst und Gemüse für die Getränke der Künstlerin bereitgestellt.

Zwei spezielle Saftkreationen wurden von Lopez persönlich ausgewählt. Der erste, «Dinnye Dream Juice», ist eine erfrischende Mischung aus Melone, Rhabarber, Apfel, Gurke, Johannisbeeren, Sauerkirschen oder Granatapfel, verfeinert mit Ingwer, Zitrone und Minze. Die zweite Wahl, der «Wow Juice», besteht aus Apfel, Orange, Gurke, Spinat, Ingwer, Zitrone und Basilikum.

Munián Éva, Gründerin von «Juice&More», erklärte die Besonderheit des Wow Juice: «Das ist ein Trendprodukt, das Besondere daran ist die grüne Farbe, viele assoziieren es mit den Tränken von Hexen, sodass sie gar nicht erst auf die Idee kommen, es zu probieren. Es ist ein köstlicher, erfrischender Saft, der leicht zu trinken ist.»

«Sie tanzt intensiv und verbraucht viel Energie»

Die Wahl dieser nährstoffreichen Getränke ist nicht zufällig. Ernährungsberaterin Vivien Enyingi betonte die Wichtigkeit einer angemessenen Flüssigkeitszufuhr für Lopez' intensive Bühnenperformance: «Jennifer Lopez ist nicht dafür bekannt, dass sie ohne Bewegung ihre Show abliefert. Sie tanzt intensiv und verbraucht viel Energie, daher ist die Flüssigkeitszufuhr sehr wichtig.»

Enyingi empfiehlt zudem, während des Konzerts auf kohlensäurehaltige und stark zuckerhaltige Getränke zu verzichten. Stattdessen rät sie zu kaltem, stillem Wasser und frischen Fruchtsäften, die auch Kohlenhydrate liefern. Für einen zusätzlichen Energieschub schlägt sie grünen Tee vor.

Dieser Artikel wurde vom ungarischen Portal «Blikk» übernommen.