1/5 Charlize Theron ist Single – und glücklich darüber. Foto: Getty Images

Darum gehts Charlize Theron spricht offen über Sexleben und Mutterschaft als Alleinerziehende

Theron hatte kürzlich intime Begegnung mit 26-jährigem Mann

48-jährige Schauspielerin adoptierte zwei Kinder im Alter von 9 und 12 Jahren

Silja Anders Redaktorin People

Oscar-Preisträgerin Charlize Theron (48) ist Single – und wünscht es sich nicht anders. Im Podcast «Call Her Daddy» gab die Schauspielerin nun überraschende Einblicke in ihr Privat- und vor allem Sexleben als Single und alleinerziehende Mutter zweier Kinder.

Die Südafrikanerin schwärmte dabei vor allem von einer Begegnung mit einem 26-jährigen Mann, die sie kürzlich hatte. Zwischen besagten Herrn und Theron kam es zu einem One-Night-Stand und die 48-Jährige zeigt sich hellauf begeistert von der Erfahrung mit dem 22 Jahre Jüngeren: «Ich hatte kürzlich mit einem 26-Jährigen geschlafen, und es war wirklich verdammt geil», sagt sie und fügt hinzu: «Das habe ich noch nie gemacht. Und ich dachte mir: Oh, das ist toll. Okay.»

Hollywoodstar, Mutter, glücklicher Single

Charlize Theron betont, dass sie ihr Leben als Single-Mutter von zwei Adoptivkindern im Alter von neun und zwölf Jahren geniesse. Vor allem ihre Unabhängigkeit schätze sie dabei. «Ich liebe es, dass ich meine Kinder nicht mit jemandem teilen muss und ich liebe es, dass ich nicht jede verdammte Kleinigkeit mit einem Mann absprechen muss», erklärte sie.

In der Vergangenheit hatte Theron Beziehungen mit Kollegen wie Stuart Townsend (52) und Sean Penn (64). Den Wunsch nach einer Ehe hegte sie allerdings nie. Ausserdem verrät sie, dass ihr Sexleben jetzt besser sei als je zuvor: «Ich habe jetzt Sex, wie ich ihn in meinen Zwanzigern oder Dreissigern nie hatte!»

Sie ist Fan von One-Night-Stands

Der «Monster»-Star verrät weiter, dass sie bisher etwa drei One-Night-Stands hatte, aber durchaus ein Fan davon ist. «Wenn ich es tue, denke ich mir: ‹Oh, verdammt ja, das hätte ich schon in meinen Zwanzigern machen sollen›», sagt sie. Der Vorteil an solchen kurzlebigen Sexbekanntschaften sei, dass sie nicht viel Zeit dafür aufwenden müsse. «Wer hat schon Zeit für Dates, Rasieren, Wachsen und Make-up? Ich habe zwei Kinder, die zur Schule müssen», so Theron im Podcast.

Auch eine kuriose Anekdote aus ihrem Sexleben hat sie noch auf Lager. «Einmal hat mich ein Typ gebeten, mit seiner Nase rumzumachen, was wahrscheinlich eine der bizarrsten Bitten überhaupt war. Das war wirklich eklig.»

Doch wo findet ein Hollywoodstar wie Charlize Theron ihre gelegentlichen Abenteuer? «Manchmal auf einer Party – und ja, dann hat man Sex und das wars.» Doch auch über Freunde lernt sie potenzielle Sexpartner kennen. Ihre Freunde zitiert sie in solchen Situationen so: «‹Du musst sofort hierherkommen und diese Person kennenlernen.› Und ich bin ihnen sehr dankbar dafür!»

