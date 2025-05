Die dritte Staffel von «And Just Like That...» startet am 30. Mai. Carrie, Miranda und Charlotte kämpfen auch in ihren 50ern mit Alltag, Beziehungen und Sex in Manhattan.

«Sex and the City»-Star Cynthia Nixon zur neuen Staffel

1/6 Die Ladys von «And Just Like That…» sind zurück! Am 30. Mai startet bei Sky die 3. Staffel der Nachfolgeserie von «Sex and the City». (v.l.n.r) Kristin Davis, Sarah Jessica Parker, Sarita Choudhury und Cynthia Nixon. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Dritte Staffel von «And Just Like That…» startet am 30. Mai

Carrie, Miranda und Charlotte kämpfen mit neuen Herausforderungen in Manhattan

Patricia Broder Redaktorin People

Am 30. Mai startet bei Sky die dritte Staffel von «And Just Like That…» – die erfolgreiche Nachfolgeserie von «Sex and the City». Carrie, Miranda und Charlotte kämpfen sich erneut durch ihren Alltag in Manhattan, der geprägt ist von beruflichen Herausforderungen, Teenager-Erziehung und – wie zu Beginn des Serien-Kults Ende der 1990er Jahre – von Beziehungsproblemen. In der dritten Staffel von «And Just Like That...» kommt auch der Sex nicht zu kurz. Und das aus gutem Grund: «Frauen in ihren Fünfzigern haben ein sehr erfülltes Sexleben», erklärte kürzlich Cynthia Nixon (59), Darstellerin von Miranda Hobbs im Gespräch mit dem österreichischen «Standard».

Kaum ein Wandel eines Seriencharakters hat so viel Kritik ausgelöst wie der von Miranda in Staffel 1 und 2. Die toughe Anwältin, einst zynisch und kontrolliert, geriet beim Coming-out als Frauen liebende Frau ins Schwanken – inklusive Ehekrise, Identitätschaos und einem Alkoholproblem. «Als junger Mensch denkt man, die Älteren hätten alles im Griff, aber das stimmt einfach nicht», so Nixon. Ihre Figur habe erst aufbrechen müssen, um bei sich selbst anzukommen. Und genau dort ist Miranda jetzt – queer, stolz und gefestigt. Sie hat einen neuen Job im Menschenrechtswesen und einen neuen Flirt aus der Frauenbar – verkörpert von US-Comedy-Star Rosie O’Donnell (63).

Neue Abenteuer für Carrie und Co.

Auch Carrie (Sarah Jessica Parker, 60) hat viele offene Fragen. Sie überlegt ein neues Buch zu schreiben, schlägt sich durch die Fernbeziehung mit Aiden und lernt einen neuen Verehrer kennen. Charlotte kämpft derweil mit den Herausforderungen als Mutter zweier Teenager und der wachsenden Verantwortung für ihre geliebte Bulldogge. Die Themen der neuen Staffel von «And Just Like That...» sind dieselben wie in «Sex and the City», aber die Perspektiven haben sich verschoben: Anstatt in ihren 30ern sind die Frauen heute in ihren späten 50ern.

«Frauen in ihren 50ern interessieren sich immer noch für Sex und für all die Dinge, um die es in der Serie geht, Karriere und Kinder und vor allem Freundschaft», sagt Cynthia Nixon. Dass «And Just Like That…» dies in voller Blüte zeige, mache die Serie genauso wie ihr Vorgänger «Sex and the City» auf ihre Weise «revolutionär».

Die Handlungen, das Styling und die Dialoge der dritten Staffel sind gewohnt pointiert. Die geliebten Figuren altern dabei nicht nur, sondern entwickeln sich. Und sie zeigen: Carrie, Miranda und Charlotte sind mit 50 genauso laut, wild und erotisch wie in ihren 30ern – und das ist sehr unterhaltsam.

Die 3. Staffel von «And Just Like That...» ist ab 29.05.2025 auf Sky abrufbar.