Von 1998 bis 2004 spielte er Mr. Big in Sex and the City

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

So kennen ihn wohl nur die wenigstens: Chris Noth (70) wurde kürzlich in einem überraschend lässigen Outfit in Los Angeles gesichtet. Der «Sex and the City»-Schauspieler, bekannt als Mr. Big, ging mit ausgeleiertem T-Shirt und zerzausten Haaren in Los Angeles spazieren.

In der Kultserie «Sex and the City» verzauberte Noth von 1998 bis 2004 in massgeschneiderten Anzügen Millionen von Zuschauern. In den letzten Jahren war der Amerikaner vor allem mit Missbrauchsvorwürfen konfrontiert. Zwei Frauen beschuldigten ihn der sexuellen Nötigung – Anschuldigungen, die Noth vehement bestreitet.

«Ich habe meine Frau betrogen»

Obwohl es nie zu einem Strafverfahren kam, reagierte der Sender HBO prompt und strich Noths Figur aus der «Sex and the City»-Fortsetzung «And Just Like That...». In einem Interview mit «USA Today» im August 2023 äusserte sich Noth zu den Vorwürfen. Er gab zu, seine Frau betrogen zu haben, betonte aber, dass der Sex mit den Frauen einvernehmlich gewesen sei. «Ich habe meine Frau betrogen, und das ist verheerend für sie und kein sehr schönes Bild». Er fügte hinzu: «Das ist aber kein Verbrechen».

Noths Frau verliess ihn, seine Agentur liess den Schauspieler fallen – ob Mr. Big noch einmal an die erfolgreichen Zeiten vor über 20 Jahren anknüpfen kann, ist mehr als fraglich. Sein IMDB-Profil zeigt allerdings einige bevorstehende Produktionen an, in denen er als Schauspieler geführt wird.