Heidi Klum (51) ist stolz auf ihren Körper und auf ihren Ehemann Tom Kaulitz (35). Beides präsentiert sie gerne und regelmässig auf Social Media. Nun verrät sie, dass das eine dem anderen zu verdanken ist.

In der Zeitung «The Times» verriet das Model nun nämlich, dass ihre Fitness und ihr Traumkörper zu einem Teil ihrem Ehemann zu verdanken sei und ihrem Lieblingssport «Sport en chambre» – also. Schlafzimmersport, den die beiden regelmässig veranstalten.

Sexleben ist «sehr gut»

«Ich habe keine Rückenprobleme oder Knieprobleme und ich habe meinen Ehemann», verrät die vierfache Mutter und setzt kichernd hinterher, dass ihr Sexleben «sehr gut» sei und sie mit Kaulitz einen ebenbürtigen Partner fürs Schlafzimmer gefunden habe.

Immer wieder wird Kritik an der Beziehung des 51-jährigen Models und ihres 35-jährigen Ehemannes laut und Heidi Klum gibt zu, das Wort «Toy Boy», also «Spielzeug-Junge» nicht zu mögen, welches häufig für die jüngeren Partner von älteren Frauen verwendet wird.

«Ich habe ein dickes Fell»

Die Sprüche und negativen Kommentare zu ihrer Beziehung versucht sie möglichst auszublenden. «Ich habe ein dickes Fell. Ich kann den Lärm ausblenden, wenn ich nach Hause komme, die Tür schliesse und mit den Kindern grille», sagt das Model.

Heidi Klum hat auch kein Problem damit, gerne mal freche und etwas schlüpfrige Kommentare zu machen, wenn es um ihre Beziehung geht. Womit sie zeigt, wie vernarrt sie in ihren Ehemann ist. Denn als es im Interview darum geht, welchen Look Tom Kaulitz an seiner Ehefrau bevorzugt, sagt Heidi Klum: «Mein Ehemann würde mich gerne immer in einem pinkfarbenen Minirock sehen.» Doch damit nicht genug, denn auf die Frage, was sie an ihm besonders gut leiden mag, verrät sie: «Er kann alles tragen. Ich liebe ihn im Anzug oder in zerrissenen Jeans – aber am liebsten ausgezogen.»