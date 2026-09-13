Judith Jersey und ihr Mann Mel hatten gehofft, nach all den Schicksalsschlägen endlich zur Ruhe zu kommen. Doch nun kam es schon wieder zu einem Unglück, das für Judith Jersey im Spital endete.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Judith Jersey (74) stürzt auf Treppe und muss ins Spital

Schwere Verletzungen an Kopf und Bein nach Unfall in Bad Zwischenhahn

Fünf Stunden Spitalaufenthalt nach Treppensturz

Sophie Ofer Redaktorin People

Judith Jersey (74) hatte in den vergangenen Jahren eine einzige Pechsträhne: Die deutsche Schlagersängerin musste nach einem Herzinfarkt und einer darauffolgenden Lungenembolie ums Überleben kämpfen. Eine Zeit lang wurde sie sogar ins künstliche Koma versetzt und musste auf der Intensivstation beatmet werden.

Doch damit nicht genug. In der Silvesternacht auf 2023 stand plötzlich ihre Garage in Flammen. Ihr Haus wurde durch den Brand so stark beschädigt, dass es nicht mehr bewohnbar war.

Eigentlich waren Judith und ihr Mann Mel Jersey (82), die zusammen das Volksmusikduo «Judith & Mel» bilden, bereit für einen Neustart ohne Krisen. Doch jetzt folgt der nächste Schock: Wegen eines schweren Sturzes musste Jersey erneut ins Spital.

«Das Echo der Pechsträhne»

«Ich bin auf einer historischen Treppe schwer gestürzt. Genauer gesagt: Eine andere Frau stürzte und riss mich mit», verrät Jersey der «Neuen Post». Es war ein Missgeschick mit schweren Folgen für die Sängerin, die im niedersächsischen Kurort Bad Zwischenhahn lebt.

Fünf Stunden lang musste sie im Spital versorgt werden. Jersey erlitt Verletzungen an Kopf und Bein. «Ich war von oben bis unten grün und blau», beschreibt sie ihren Zustand. Trotz allem bringt Jersey die Kraft auf, im Unfall etwas Positives zu sehen: «Das war jetzt das Echo der Pechsträhne», verkündet sie. Von nun an soll es also nur noch bergauf gehen.

Umso passender der Titel des neuen Albums des Gesangsduos: «Kopf hoch und durch», das am 4. September veröffentlicht wurde. Die neue Musik soll Mut machen und Kraft schenken, auch nach Rückschlägen weiterzumachen.

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Ihr Ehemann Mel Jersey stand ihr über all die Schicksalsschläge hinweg zur Seite. Er half ihr, den Lebensmut nicht zu verlieren. «Wenn wir nicht positiv denken würden, wären wir gar nicht mehr da», erklärt er. Mel und Judith Jersey haben zwei gemeinsame Töchter: Julia und Claudia.