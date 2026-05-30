Promis mit verrückten versteckten Fähigkeiten

Wer denkt, Stars können nur schauspielern oder singen, liegt weit daneben. Hinter den Kulissen verbergen sich erstaunliche Talente.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Keira Knightley spielt mit ihren Zähnen Lieder wie «Raindrops Keep Fallin'».

Cher war beeindruckt von Knightleys Performance von «Believe» auf ihren Zähnen

Knightley, 41, beeindruckte 2019 in der «Graham Norton Show» das Publikum

Jaray Fofana Redaktorin People

Sie sind Schauspieler, Sänger, Supermodels – und offenbar noch vieles mehr. Diese Promis haben Fähigkeiten, mit denen niemand gerechnet hätte. Von Feuerschlucken bis Musik spielen mit den Zähnen.

Sie kann jedes Lied mit ihren Zähnen spielen

«Ich kann auf meinen Zähnen spielen – ich kann alles spielen, was ihr wollt», sagte die Schauspielerin Keira Knightley (41), bevor sie in der «Graham Norton Show» der BBC eine Version von «Raindrops Keep Fallin' on My Head» spielte. Einfach, indem sie mit den Fingernägeln auf ihre Zähne schnippte. Das Publikum jubelte, die Mitgäste staunten. Das Talent hat sie als Kind aufgeschnappt: «Es gab einen coolen Schüler in der Schule, der es konnte – also haben wir es alle versucht.» Sogar die Musikikone Cher (80) war beeindruckt, als Knightley bei einem späteren Auftritt in der gleichen Show «Believe» auf ihren Zähnen spielte. «Sie trifft die Töne!», rief Cher ungläubig.

Singen mit Mund zu?

Als Kind entdeckte die Sängerin Jessie J (38), dass sie mit geschlossenem Mund sprechen – und sogar singen – kann. Bei einem Auftritt ebenfalls in der «Graham Norton Show» demonstrierte sie den Trick live vor Publikum, indem sie einige Zeilen ihres Hits «Bang Bang» sang – mit fest geschlossenen Lippen.

Sie ist eine Froschkönigin

Bei Dreharbeiten zu «American Idol» sagte Katy Perry (41) zu einem Kandidaten: «Ich habe ein verrücktes Talent – wenn du mir deins zeigst, zeige ich dir meins.» Dann demonstrierte sie es: Sie blähte ihren Hals auf und ab wie ein Frosch.

Er kann Feuer schlucken

Als Teenager besuchte der ehemalige James-Bond-Darsteller Pierce Brosnan (73) einen Schauspielworkshop – und stiess dabei zufällig auf einen Strassenartisten, der Feuerschlucken unterrichtete. Er war sofort dabei. Seine Fähigkeiten wurden von einem Zirkusagenten entdeckt, der ihn für drei Jahre unter dem grossen Zirkuszelt verpflichtete. Später durfte er das Talent sogar professionell einsetzen: bei einem Auftritt in der «Muppet Show» – wo das Feuerschlucken leider etwas schiefging und er sich den Mund verbrannte. Seither liegt seine Feuerschluck-Karriere in der Vergangenheit.

Sie spielt E-Gitarre – aber anders

Bei einem Auftritt in der «Tonight Show» von Jimmy Fallon (51) hob das Model Cara Delevingne (33) eine E-Gitarre hinter ihren Kopf und spielte den Intro-Riff von Lynyrd Skynyrds «Sweet Home Alabama» – mühelos und ohne einen Ton daneben zu greifen. Auf die Frage, wie sie dazu gekommen sei, erklärte sie: Sie mag es, Dinge so zu lernen, wie es andere nicht tun – unkonventionell. Übrigens könne sie die Gitarre auch noch mit den Zehen spielen.

Sie entkommt der Polizei – immer

In einem Video für «Vanity Fair» erklärte Jane Fonda (88), wie sie es geschafft hatte, sich aus Handschellen zu befreien – und dabei noch die Faust zu heben – als sie 1970 verhaftet wurde. Ihr Trick: ihre aussergewöhnlich kleinen Hände.