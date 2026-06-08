Die Familie Lafer kämpft gegen den Krebs. In einem neuen Interview hat Ehefrau Silvia Lafer jetzt Einblick in den Alltag ihres Gatten Johann nach der erschütternden Diagnose gewährt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Johann Lafer hat Non-Hodgkin-Lymphom, Diagnose vor zweieinhalb Jahren entdeckt

Lymphome halbiert, trotz Chemotherapie bleibt Lafer beruflich aktiv und optimistisch

25 kg Gewichtsverlust, Fans bemerkten Veränderung beim «ZDF Fernsehgarten» am 24. Mai

Saskia Schär Redaktorin People

Der österreichische TV-Koch Johann Lafer (68) gab vergangene Woche via Instagram bekannt, dass bei ihm ein «indolentes, also niedrig-malignes und nicht aggressives Non-Hodgkin-Lymphom» diagnostiziert wurde. Eine solche Diagnose ist nicht nur für die betroffene Person ein Schock, sondern für die gesamte Familie. Gegenüber «Bild» äussert sich nun Ehefrau Silvia (68), mit der Lafer seit über 40 Jahren liiert ist.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Ich weiss, dass er das schafft. Ich hatte nie Angst, ihn zu verlieren. Ich habe grosses Vertrauen in die Ärzte der Uniklinik Mainz», so Silvia Lafer. Die Krebserkrankung war bei einer Routineuntersuchung vor bereits zweieinhalb Jahren entdeckt worden. Als die Lymphknoten immer grösser wurden, sei der Entscheid für eine Chemotherapie gefallen. «Die Ärzte haben zu ihm gesagt: An dieser Krankheit wirst du nicht sterben», erinnert sich Silvia Lafer – und zieht bis heute Hoffnung aus diesem Satz.

Einen Gang zurückschalten kommt für den TV-Koch trotz der Diagnose nicht infrage, von Terminstreichungen wollte er bisher nichts wissen. «Er hat gesagt: ‹Nein, ich will das machen.›» Mittlerweile sei er fast noch aktiver als vorher. Bei seinen Terminen und auch bei der kräftezehrenden Chemotherapie steht Silvia Lafer ihrem Mann zur Seite. «Ich versorge ihn dann mit Gummibärchen und Cola light.»

«Mein Johann besiegt den Krebs»

Die Krebserkrankung von Johann Lafer ist allerdings nicht die einzige schlimme Nachricht, mit der das Ehepaar und die beiden gemeinsamen Kinder Jennifer (31) und Jonathan (25) in den vergangenen Jahren umgehen mussten. Silvia Lafer hatte selbst mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, musste sich vor etwa eineinhalb Jahren einer Herzoperation unterziehen. Doch es gehe ihr gut, stellt sie klar und gibt sich stark. «Wenn einem meiner Liebsten etwas passiert, kämpfe ich mit allem, was ich habe.»

Ihr Optimismus, ihre Stärke und der Familienzusammenhalt – mit den beiden Kindern telefonieren sie bis zu dreimal täglich – tragen Früchte. Die Lymphome von Johann Lafer sind um die Hälfte zurückgegangen. «Ich glaube fest daran, dass mein Johann den Krebs besiegt», so Silvia Lafer. Auch an die Rückkehr der durch die Chemo ausgefallenen Haare glaubt sie. Was den Gewichtsverlust von 25 Kilogramm betrifft, da hat der Koch bestimmt das eine oder andere Rezept auf Lager, um wieder einige Pfunde anzusetzen.

Überraschte bei TV-Auftritt

Am 24. Mai trat Lafer im «ZDF Fernsehgarten» auf und sorgte dabei mit seinem veränderten Aussehen für Verwunderung. Das lag nicht nur an seiner erschlankten Silhouette und dem ergrauten und deutlich schmäleren Schnauz, sondern auch an seiner Biker-Kluft. Anstatt wie gewohnt in einer weissen Kochschürze erschien er in schwarzer Lederjacke inklusive Fransen und Bandana. Wie kurze Zeit darauf klar wurde, wollte er damit wohl sein lichter gewordenes Haar verdecken. Bereits bei seinem «ZDF Fernsehgarten»-Auftritt vermuteten gewisse Fans, dass seine optische Verwandlung auf eine Erkrankung zurückgehen könnte. Sie sollten recht behalten.