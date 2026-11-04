Vanessa Mai übernimmt in der neuen «Bibi Blocksberg»-Folge eine Sprechrolle und liefert gleich noch den passenden Song dazu. Parallel dazu hat Bibi-Erfinderin Elfie Donnelly kürzlich ein über 40 Jahre altes Seriengeheimnis gelüftet.

Darum gehts Vanessa Mai spricht in «Das Winterhexenfest» Hexe Vala Virtuosa und singt «Nie wieder allein» als Bonustrack

Die Single erscheint am 6. November, das Hörspiel am 13. November

Elfie Donnelly erklärte, Boris sei wegen ähnlicher Stimmen aus «Bibi Blocksberg» gestrichen worden

Vanessa Mai (34) leiht in der neuen «Bibi Blocksberg»-Folge «Das Winterhexenfest» der singenden Hexe Vala Virtuosa ihre Stimme. Die Rolle ist wie für sie gemacht: Vala Virtuosa ist nämlich in der Hexenwelt für ihre «hexischen Hits» bekannt und soll beim traditionellen Winterhexenfest auf dem Blocksberg als Überraschungsgast auftreten.

Die Schlagersängerin beschränkt sich dabei nicht nur aufs Sprechen, sondern steuert mit «Nie wieder allein» auch den passenden Song bei, der als Bonustrack auf dem Hörspiel enthalten ist. Die Single erscheint bereits am 6. November, das gesamte Hörspiel folgt dann am 13. November.

Eine Rolle mit Kindheitserinnerungen

«Bibi Blocksberg gehört für so viele Menschen einfach zur Kindheit dazu», freut sich die Sängerin. Umso schöner sei es, nun selbst Teil dieser Welt zu sein – «und dann auch noch als singende Hexe!» Dass sie zudem ein eigenes Lied beisteuern dürfe, mache das Projekt für sie perfekt. In der Weihnachtszeit gehe es schliesslich genau darum, füreinander da zu sein.

Im Podcast «Schön Laut» verriet sie der Moderatorin Lola Weippert (30), dass sie die Kassetten früher «jede Nacht zum Einschlafen» gehört habe und die Hörbücher auch heute noch gerne höre. Auch beim Label Kiddinx ist die Begeisterung gross. «Ein Winterhexenfest mit Bibi und ihren Freundinnen ist schon etwas Besonderes», so Produzentin und Geschäftsführerin Gabi Salomon. Wenn dann noch Vanessa Mai als Hexe vorbeischaue, werde es «richtig magisch». Der Song sei «ein wunderbares Geschenk für alle kleinen und grossen Bibi-Fans».

Das Rätsel um Bibis verschwundenen Bruder

Übrigens lüftete «Bibi Blocksberg»-Erfinderin Elfie Donnelly (76) erst kürzlich das Jahrzehnte alte Geheimnis um das plötzliche Verschwinden von Bibis kleinem Bruder Boris. Boris war nur in den ersten paar Folgen dabei, bevor er wegen seines Asthmas zur Erholung an die Nordsee geschickt wurde – und nie wiederkehrte.

Der Grund dafür war pragmatischer Natur: «Die Stimmen von Bibi und Boris waren so ähnlich im Hörfunk, dass die gesagt haben ‹lass uns doch ein Kind rausschreiben›. Das war damals problemlos», erklärte Donnelly im «Kölner Treff». Seinen letzten Auftritt hatte Boris in Folge 9. «Der ist für immer bei der Oma geblieben», fasste Donnelly zusammen – und löste damit ein 43 Jahre altes Hörspielmysterium.