George Clooneys Kinder verspotten ihn auf Italienisch

George Clooney hat es zu Hause offenbar nicht leicht: Während sich seine Frau Amal und die Kinder in verschiedensten Sprachen unterhalten können, versteht Clooney nur Bahnhof. Die Kinder nutzen die Chance und ziehen vor seiner Nase auf Italienisch über ihn her.

Darum gehts George Clooney scherzt über Sprachbarriere mit seinen mehrsprachigen Kindern

Zwillinge Ella und Alexander sprechen fliessend Französisch und Italienisch

Clooney wurde mit 56 Jahren Vater Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Sophie Ofer Redaktorin People

«Die lachen mich aus!», witzelte George Clooney (64) in der britischen Radiosendung «The Capital Evening Show» mit Moderator Jimmy Hill (36). Die Rede ist von seinen Kindern, den Zwillingen Ella und Alexander (8). Denn diese sprechen, wie ihre Mutter Amal Clooney (47), gleich mehrere Sprachen – neben Englisch auch fliessend Französisch und Italienisch. Die Menschenrechtsanwältin Amal Clooney spricht ausserdem noch Arabisch. Nur Papa George sitzt daneben und versteht bei alldem kein Wort.

«Sie machen sich direkt vor meiner Nase über mich lustig. Ich frage sie ‹Was habt ihr gesagt?› oder ‹Worüber redet ihr?›.» An ihren Witzen würden sie ihn nicht teilhaben lassen. Seine Frau Amal verstehe natürlich alles. «Nur ich sitze da wie ein Idiot», beklagt sich der Hollywood-Schauspieler. Dann scherzt er: «Englisch ist für mich schon eine Fremdsprache, also bin ich sowieso aufgeschmissen.»

«Mobben sie dich, George?»

Die Zwillinge würden sich einen Spass daraus machen, auf Italienisch über ihren Vater zu lästern, plaudert Clooney aus dem Nähkästchen. Moderator Jimmy Hill fragt den Schauspieler im Spass: «Mobben sie dich, George? Soll ich eingreifen?»

Daraufhin erwidert Clooney vielsagend: «Wenn du mal Kinder hast, wirst du sehen – sie sind klein, aber sie sind böse.» Sie seien sogar «bis aufs Mark verdorben». Dann rät er Hill noch augenzwinkernd: «Sei lieber vorsichtig. Probier es besser erstmal damit, dir eins zu mieten, für eine Woche.»

Deshalb wurde Clooney spät Vater

Trotz allem macht Clooney immer wieder deutlich, wie sehr er seine Kinder liebt. In einem Interview mit «The Times» gewährt der Schauspieler einen seltenen Einblick in sein Familienleben und verrät: «Ich hatte erst sehr spät Kinder, damit ich mehr Zeit mit ihnen verbringen kann. Aber wenn man jung ist? Da ist es schwer.»

Clooney erklärt, dass mit seinem Alter auch ein Mehr an Erfahrung und finanzieller Sicherheit einhergehe. Er könne wählerischer bei der Auswahl seiner beruflichen Projekte sein. Am Anfang einer Karriere habe man darüber «keine Kontrolle».



