Fynn Müller People-Redaktor

Nie wieder einen Film-Kuss von George Clooney (64)? Darauf müssen sich Fans des Hollywoodstars einstellen. Denn wie Clooney in einem Interview mit «Daily Mail» enthüllt, haben er und seine Ehefrau Amal Clooney (47) eine strikte Abmachung diesbezüglich.

Clooney erklärt: «Ich habe versucht, es Paul Newman gleichzutun und zu sagen: ‹Okay, ich küsse jetzt keine Frauen mehr.›» Grund dafür sei sein Alter – und ein Gespräch mit seiner Frau Amal, mit der er gemeinsam diese Ehe-Regel aufgestellt haben soll. Ob es ihr Wunsch war, lässt er offen.

Diese Frauen küsste Clooney

Damit endet eine legendäre Ära von weltberühmten Kussszenen. Unter anderem knutschte Clooney Julia Roberts (58) in «Ticket to Paradise», Catherine Zeta-Jones (56) in «Ein (un)möglicher Härtefall» oder Violante Placido (49) in «The American» auf der Leinwand.

Kussszenen waren für Clooney immer ein prägendes Thema. Der «New York Times» erzählte er 2022: «Ich erinnere mich, dass ich zu Beginn meiner Karriere eine Kussszene mit einem Mädchen drehen musste und der Regisseur sagte: ‹Nicht so.› Und ich sagte: ‹Man, das ist mein Stil! So mache ich das auch im echten Leben!›»

Clooneys leben in Frankreich

Seit 2014 ist der Schauspieler mit der Anwältin Amal Clooney verheiratet. 2017 kamen die gemeinsamen Zwillinge Ella und Alexander zur Welt. Die Familie Clooney lebt mittlerweile auf einer Farm in Frankreich.

In einem Interview mit «Esquire» erklärte der Schauspieler, warum er mit seiner Familie Los Angeles verliess: «Ich hatte Bedenken, unsere Kinder in LA, in der Kultur Hollywoods, grosszuziehen. Ich hatte das Gefühl, dass sie niemals eine faire Chance im Leben bekommen würden.» In Frankreich, so Clooney, «schert man sich einen Dreck um Ruhm.»