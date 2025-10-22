Ende dieser Woche geht die Ballermann-Saison zu Ende. Statt aber auf bewährten Schlager zu setzen, wurde diesmal zum grossen Finale ein deutscher Rap-Star gebucht. Geht der Ballermann jetzt den Bach runter?

1/12 Der Ballermann auf Mallorca ist der Inbegriff einer Partymeile. Foto: Megapark

Darum gehts Ballermann-Saison endet mit Rapper-Auftritt, Meinungen der Fans sind gespalten

Capital Bra tritt im Megapark auf, statt traditioneller Schlagermusik

Silja Anders Redaktorin People

Ballermann – da denken die meisten wohl: Bier, deutsche Partytouristen und Schlagermusik. Zumindest bis jetzt. Denn in der Schlagerhochburg auf Mallorca rumort es gewaltig.

Am Wochenende wird die diesjährige Ballermann-Saison beendet. Im Megapark gibts aus diesem Anlass noch einmal eine ordentliche Party. Statt aber wie gewohnt und bewährt auf Schlager zu setzen, engagierte der Megapark den Deutschrapper Capital Bra (30).

Kehrt der Ballermann dem Schlager den Rücken?

Damit versucht der Ballermann, eine etwas andere Schiene zu fahren und möglicherweise auch anderes Publikum anzulocken. Aber ist das schlau? Das Konzept des Ballermanns ist seit Jahrzehnten bewährt, und Schlager gehört zum Ballermann wie die weissen Sandstrände zu Mallorca.

Der Umbruch auf der Partymeile beschäftigt auch Schlagerstars, die dort selbst schon öfter aufgetreten sind.

Schlagerstars zeigen sich besorgt

Simona Luxxxus (55) gefällt dieser Wandel nicht besonders. «Rap, von wem auch immer, passt meiner Meinung nach überhaupt nicht zum Ballermann», sagt sie zu Blick. «Der Ballermann sollte den Partyschlager als Kult beibehalten.» Aber auch sonst kann die Schweizerin der allgemeinen Entwicklung auf der Partyinsel nur wenig abgewinnen. Diese verwandle sich immer mehr zur Luxusinsel und sie befürchte, dass auf Mallorca bald kein Platz mehr sei für Ballermann-Touristen.

Auch Silvia Kaufmann (58) trat bereits mehrmals am Ballermann auf. Ob Capital Bras Auftritt ankommen werde, sei schwierig einzuschätzen. «Auf Mallorca ist alles möglich», sagt sie zu Blick. «Entweder sie nehmen dich an, oder sie pfeifen dich aus.»

Auch wenn sie selbst seit zwei Jahren nicht mehr dort gewesen sei, sei ihr bewusst, dass sich allgemein viel verändert habe. «Früher musste man sich schon ziemlich bewähren, damit man da bleiben durfte», sagt Kaufmann. «Es ist aber, glaube ich, schon etwas lockerer geworden. Aber am Ende heisst es: Top oder flop.»

Das sagen die Fans zu Capital Bra am Ballermann

Auch die treuen Ballermann-Fans sind sich uneins, ob ein Rap-Star in der Schlagerhochburg eine gute Idee sei oder nicht. «Sau starke Closing-Überraschung!! Wieder was komplett Neues und Anderes – so wirds ganz sicher nicht langweilig», kann man etwa unter dem Post des Megaparks auf Instagram lesen, der den Auftritt Capital Bras ankündigt. Andere finden das schlicht «geil».

Doch es gibt auch kritische Stimmen. Ein User erklärt, dass er Capital Bra für eine «lebende Rap-Legende» halte, dieser aber nichts am Ballermann zu suchen habe. «Dann machen wir Schritt für Schritt die Musik kaputt, die den Ballermann gross gemacht hat und wofür wir immer wieder dahin reisen.» Trotzdem will sich der User den Auftritt anschauen. Andere sind jedoch der Meinung, dass ein solcher Act eine «erschreckende Entwicklung» darstelle, und fragen sich, ob dies der richtige Weg sei. Und dann gibt es solche, die sich schon entschieden haben: «Muss ich unbedingt verpassen», schreibt einer. Und: «Dann gehts an dem Tag wohl in den Bierkönig.»