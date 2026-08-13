Lottomillionär Chico ist wieder Single

Kürsat Yildirim, besser bekannt als Chico, hat sein Beziehungs-Aus öffentlich gemacht. Nach knapp eineinhalb Jahren trennte sich der Lottomillionär von seiner Freundin. Auf Instagram berichtet er von seinem Herzschmerz.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lottomillionär Chico trennt sich nach 1,5 Jahren von Partnerin

Verkauf seines Porsche Cayenne wegen geplatzter Hochzeitspläne

Chico gewann 2022 fast zehn Millionen Euro im Lotto

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Kürsat Yildirim ist wieder Single. Der als Chico bekannte Lottomillionär hat sich nach eineinhalb Jahren von seiner Partnerin getrennt. Seinen Instagram-Followern erzählte er, dass er seinen Porsche Cayenne verkauft hatte – und lieferte auch gleich den Grund. «Ich habe ihn für meine zukünftige Frau gedacht, ich wollte heiraten, Kinder bekommen. Das hat leider nicht geklappt», sagte Chico.

In einer Instagram-Story meldete sich der Dortmunder erneut zu Wort. «Ich bin fix und fertig. Da nützt kein Geld, da nützt kein Ferrari, da nützt gar nix, wenn du Herzschmerz hast. Aber egal, da komme ich auch noch raus», so Chico.

Chico wünschte sich Hochzeit und Kinder

Im März 2025 hatte der Lottogewinner seine neue Beziehung öffentlich gemacht. «Leute, ich bin wieder vergeben, ich hab eine neue Freundin, ich bin verliebt, ich hab Schmetterlinge im Bauch», verkündete er damals auf Instagram. Seine Partnerin zeigte er auf seinem Account aber nie. Dennoch sprach er offen über seine Zukunftspläne: Kinder bekommen und heiraten. Genau diese Wünsche führte er als Trennungsgrund an.

«Meine Freundin ist der Mensch, den ich am meisten in meinem Leben geliebt habe. Aber ich musste am Ende eine Entscheidung treffen», sagte er der «Bild»-Zeitung. «Ich möchte unbedingt eine Familie gründen, will heiraten und Kinder bekommen. Am Ende hatte ich einfach zu viele Zweifel, dass wir beide in dieser Hinsicht von der gleichen Zukunft träumen und ob sie zu 100 Prozent hinter mir steht ...» Den angesprochenen Bericht postet Yildirim übrigens auf Instagram – und schreibt dazu: «Wer möchte reich heiraten?»»

Zweiter Anlauf nach der Trennung?

Ein Liebes-Comeback hält Chico, der 2022 fast zehn Millionen Euro gewonnen hatte, für unwahrscheinlich. «Ich wünschte, es gäbe eine Möglichkeit. Ich fürchte aber, nur ein öffentliches Bekenntnis zu mir könnte mich noch umstimmen», erklärte er. Das «ewige Versteckspiel» belaste ihn.

Zuvor war Chico rund zwei Jahre mit seiner Ex-Partnerin Candice Newgas liiert. Im Juni 2024 gab er die Trennung bekannt.