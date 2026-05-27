Detlef D! Soost packt in einer RTL-Sendung über seine Finanzen aus. Der Tänzer und TV-Star verdient monatlich 36'000 Franken brutto, netto bleiben ihm knapp 23'000 Franken.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Detlef D! Soost enthüllt im RTL-Format offen seine Finanzen und Ausgaben

2025 verdiente er monatlich netto 23'000 Franken, brutto 38'944 Franken

Lebt in 250-m²-Wohnung Berlin, kaufte AMG G 63 für 222'000 Euro

Fynn Müller People-Redaktor

In Deutschland ist Detlef D! Soost (55) vor allem für seine Choreografien bekannt. Im RTL-Format «Was verdient Deutschland? Das grosse Gehaltsranking» zeigt der Entertainer und Tänzer eine ganz andere, viel privatere Seite von sich. Soost gibt Einblick in seine Finanzen.

Seit Jahrzehnten ist der Deutsche im TV präsent. In der Sendung enthüllt er, dass er im Jahr 2025 ein monatliches Nettoeinkommen von rund 23'000 Franken erzielte. Sein Bruttoverdienst lag seinen Angaben nach bei durchschnittlich 38'944 Franken pro Monat.

Der TV-Star und Unternehmer spricht nur über das, was reinkommt, sondern auch über seine Ausgaben. So lebt Soost mit seiner Familie in einer 250 Quadratmeter grossen Wohnung im Herzen von Berlin, die dreimal wöchentlich von einer Haushälterin gereinigt wird. Besonders stolz ist er auf seine Luxusuhren-Sammlung, die er in der Sendung präsentiert. Von Rolex bis Breitling ist alles dabei. Seine teuerste Anschaffung? Ein AMG G 63 Mercedes. «Ich habe mir für 222'000 Euro einen AMG G 63 Mercedes gekauft», sagt er offen.

Zweites Standbein aufgebaut

Neben seinen TV-Auftritten, zuletzt als Host des Sport1-Formats «Survivor», hat sich Soost auch abseits der Kameras ein erfolgreiches Standbein aufgebaut. Er betreibt Fitnessprogramme, bietet Mentalcoachings an und führt eine Tanzschule mit rund 60 Mitarbeitenden. Seine Karriere begann mit «Popstars», doch er war auch in anderen Formaten wie «Dancing on Ice» und «Let’s Dance» zu sehen.

Das glamouröse Leben sei kein Selbstläufer. «So ein Lebensstil erfordert harte Arbeit», gibt Soost zu. Disziplin und Zielstrebigkeit ziehen sich wie ein roter Faden durch seine Karriere. Für ihn gehört zur Verantwortung als Unternehmer und Vorbild, nicht nur Erfolg zu haben, sondern diesen auch mit anderen zu teilen.