Detlef D! Soost erlitt vier Schlaganfälle in einem Jahr

Derlef D! Soost durchlebte 2024 eine schwere gesundheitliche Krise: Ein MRT offenbarte vier Schlaganfälle, wie der Choreograf jetzt in einem Interview verriet. Auch privat durchlebte er turbulente Zeiten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Detlef D! Soost erlitt 2024 vier Schlaganfälle und kämpfte um seine Gesundheit

Er litt an Sehstörungen, Schwindel und erkannte seine Hand nicht mehr

2019 betrug seine Herzpumpleistung nur 9 Prozent wegen Stress und Infektionen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Detlef D! Soost (55) hat erstmals öffentlich über eine schwerwiegende gesundheitliche Krise gesprochen, die er in den vergangenen Jahren erlebt hat: Der Moderator und Tanzcoach erlitt 2024 insgesamt vier Schlaganfälle, wie er nun im Interview mit der «Bild»-Zeitung offenbarte.

Die Diagnose erfolgte nach akuten Sehstörungen während eines Urlaubs in Rom: «Ich habe morgens auf dem linken Auge nichts mehr gesehen», erinnert sich Soost. Er erkannte seine eigene Hand im Spiegel nicht mehr, litt unter Schwindel.

Schockierende Gewissheit nach MRT

Nach Untersuchungen in Berlin brachte ein MRT die erschütternde Diagnose: Detlef Soost hatte innerhalb kurzer Zeit einen schweren sowie drei kleinere Schlaganfälle erlitten. Die Ursache soll genetisch bedingt sein – auch sein Vater starb früh nach ähnlichen gesundheitlichen Problemen. Für Soost war das ein klarer Weckruf: «Das wird mir nicht passieren, ich werde 100 Jahre alt.»

Es war nicht die erste Warnung seines Körpers. Bereits 2019, während seiner Teilnahme an «Dancing on Ice», arbeitete sein Herz zeitweise kaum noch – die Pumpleistung lag nur noch bei neun Prozent. Jahrelanger Stress und verschleppte Infektionen hatten ihren Tribut gefordert. Heute sagt er rückblickend: «Ich dachte immer, ich würde ewig 20 bleiben. Ich bin eine Maschine, kann alles. Nee, das kannst du nicht.»

Heute setzt Soost auf mehr Achtsamkeit statt Dauerbelastung: Er nimmt seine Medikamente konsequent, vermeidet unnötigen Stress und hört stärker auf die Signale seines Körpers. Wahre Stärke, so seine Erkenntnis, liege nicht im permanenten Vollgas, sondern darin, rechtzeitig einen Gang herunterzuschalten.

Detlef D! Soost spricht über Ehekrise

Nicht nur gesundheitlich hatte Soost zuletzt mit Herausforderungen zu kämpfen, sondern auch privat. Nach einer schweren Krise im Jahr 2025 schien das Ende seiner Ehe mit Kate Hall (42) bereits besiegelt. «Im Januar 2026 hatten wir endgültig beschlossen, getrennte Wege zu gehen», gesteht er im «Bild»-Interview.

Doch die Geschichte nahm eine überraschende Wendung: Das Paar, das eine gemeinsame 2010 geborene Tochter hat, hat wieder zusammengefunden. Trotz räumlicher Trennung arbeiten sie intensiv an ihrer Beziehung und wollen sowohl als Liebespaar als auch als Eltern für ihre gemeinsame Tochter ein starkes Team sein. «Die Liebe ist stärker als alles andere», so Soost.