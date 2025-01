Bei «Schlag den Star» lieferten sich Detlef D. Soost und Eko Fresh mit ihren Ehefrauen am Samstagabend ein hitziges Duell. Am Ende gewann Soost die begehrten 100'000 Euro. Doch Eko Fresh ist der Meinung, dass es nicht alles mit rechten Dingen zuging.

Detlef D. Soost gewinnt «Schlag den Star» gegen Eko Fresh

Eko Fresh wirft Soost Schummelei vor, Moderator versucht zu schlichten

100'000 Euro Preisgeld für den Sieger der TV-Show

Detlef D. Soost (54) hat Eko Fresh (41) geschlagen. Nein, der Choreograph ist nicht handgreiflich gegenüber dem Rapper geworden. Die beiden traten am Samstagabend bei «Schlag den Star» gegeneinander an und versuchten in verschiedenen Spielen, gemeinsam mit ihren jeweiligen Ehefrauen, 100'000 Euro zu ergattern.

Am Ende des Abends ging Soost als Sieger hervor. Wenn es nach Eko Fresh gegangen wäre, hätte Soost das aber wohl eher nicht verdient. Der Rapper wirft dem Tänzer nämlich vor, geschummelt zu haben. Ist Fresh einfach ein schlechter Verlierer oder könnte an der Anschuldigung etwas dran sein?

Auch ein Videobeweis hilft nicht

Es beginnt beim Wettkampf im Badminton. Detlef D. Soost ist sich sicher, dass sein Federball noch auf der Linie war, während Fresh und seine Ehefrau Sarah Bora (34) der Überzeugung sind, dass der Ball im Aus landete. Als nicht einmal ein Videobeweis Klarheit schaffen kann, stimmt Moderator Matthias Opdenhövel (54) für eine. Wiederholung. Diese kommt Eko Fresh zugute, denn am Ende gewinnt er die Runde.

«Es geht um 100'000 Euro!»

Damit sind die Vorwürfe aber noch nicht vorbei. Beim Spiel «Wer weiss mehr» müssen die Teams später ihr Wissen unter Beweis stellen. Dabei dürfen sich die Teilnehmenden innerhalb des Teams nicht absprechen. Doch das interessiert Detlef D. Soost und seine Ehefrau Kate Hall (41) anscheinend nicht so. Opdenhövel muss sie ermahnen: «Nicht sprechen, bitte. Es wird nicht geflüstert!» Anscheinend lässt sich das Ehepaar von der Ermahnung des Moderators aber nicht beeindrucken, weshalb Eko Fresh ebenfalls eingreift: «Entschuldigung. Ich habe euch echt lieb. Aber bitte gebt euch keine Tipps. Es geht um 100'000 Euro!»

Soost weist den Vorwurf, zu schummeln, von sich, doch Fresh ist sich sicher: Der Tänzer hat seine Frau bei der Aufzählung angetippt. «Das ist ja auch kein Vorwurf gewesen. Ich bitte euch nur», sagt der Rapper, als Soost defensiv wird. Opdenhövel greift ein und versucht schlichtend zu erklären, dass «Morse-Alphabet am Arm» sowieso nicht funktioniere.

Am Ende geht dann tatsächlich Detlef D. Soost als Sieger aus der Show hervor und darf 100'000 Euro mit heimnehmen. Ob verdienterweise, oder ob Soost tatsächlich geschummelt hat, weiss wohl nur er.