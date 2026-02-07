Rapper Lil Jon bestätigt Tod seines Sohnes Nathan (27)

Die Suche nach DJ Young Slade hat ein tragisches Ende gefunden: Der 27-jährige Sohn von Rapper Lil Jon wurde tot in einem Teich entdeckt. Drei Tage lang hatte die Polizei nach dem vermissten Musiker gesucht. Sein Vater zeigt sich «zutiefst erschüttert».

Darum gehts Nathan Smith, Lil Jons Sohn, 27, tot in einem Teich gefunden

Polizei: Keine Hinweise auf Fremdverschulden, Identität wird offiziell bestätigt

Taucher fanden die Leiche am 06.02.2026 um 11:53 Uhr Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Die schlimmsten Befürchtungen haben sich bestätigt: Nathan Murray Smith, besser bekannt als DJ Young Slade, ist tot. Der 27-jährige Sohn von Hip-Hop-Legende Lil Jon (55) wurde am Freitag leblos in einem Teich im Mayfield Park in Milton, Georgia, gefunden. Taucher der Cherokee County Fire Department bargen den Leichnam gegen 11:53 Uhr Ortszeit, wie die Polizei von Milton via Facebook mitteilte.

Der junge Musiker galt seit Dienstagmorgen als vermisst, nachdem er sein Zuhause unter ungeklärten Umständen verlassen hatte. Drei Tage lang lief die Suche auf Hochtouren – nun herrscht traurige Klarheit. Zwar steht die offizielle Identifizierung durch die Gerichtsmedizin noch aus, doch die Behörden gehen davon aus, dass es sich um Nathan Smith handelt. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen laut Polizei nicht vor.

Lil Jon: «Seine Mutter und ich sind am Boden zerstört»

Kurz nach der Bekanntgabe meldete sich Lil Jon mit einem emotionalen Statement zu Wort. «Ich bin zutiefst erschüttert über den tragischen Verlust unseres Sohnes Nathan Smith. Seine Mutter und ich sind am Boden zerstört», erklärte der 55-jährige Rapper gegenüber «People». In bewegenden Worten beschrieb er seinen Sohn als einen der freundlichsten Menschen, die man je treffen konnte.

Nathan sei unglaublich fürsorglich, aufmerksam, höflich, leidenschaftlich und warmherzig gewesen. Er habe seine Familie und Freunde von ganzem Herzen geliebt. «Er war ein unglaublich talentierter junger Mann – ein Musikproduzent, Künstler und Toningenieur sowie Absolvent der NYU», so Lil Jon weiter. Der Grammy-Gewinner betonte, wie sehr die Familie Nathan geliebt habe und wie stolz sie auf ihn sei. Ein Trost in dieser schweren Zeit: «Bei unseren letzten gemeinsamen Momenten wussten wir, dass wir ihm genau das gesagt haben.»

Aufstrebender Künstler in Vaters Fussstapfen

DJ Young Slade hatte sich längst einen eigenen Namen in der Musikszene erarbeitet. Im März 2025 veröffentlichte er seine Single «Feels», im vergangenen Jahr war er in der MTV-Reality-Serie «Family Legacy» zu sehen. In Interviews betonte er stets, wie stolz er auf das Erbe seines Vaters sei – und dass er dieses auf seine eigene Art fortführen wolle.

Papa Lil Jon ist ein US-Rapper und Produzent aus Atlanta und gilt als einer der wichtigsten Wegbereiter des Crunk-Sounds der frühen 2000er-Jahre. Mit Hits wie «Get Low» oder «Yeah!» prägte er den energiegeladenen Party-Hip-Hop nachhaltig. Nathan Smith war das einzige Kind aus seiner Ehe mit Nicole Smith. Das Paar hatte 2004 geheiratet und im Februar 2024 seine einvernehmliche Trennung bekannt gegeben.