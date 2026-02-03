Ifunanya Nwangene starb, weil dem Spital das Gegengift fehlte. Die junge Frau wurde durch das nigerianische «The Voice» in ihrem Land bekannt. Tierschützer fanden zwei Kobras in ihrer Wohnung.

Spital hatte nur eines der erforderlichen Gegengifte verfügbar

Die nigerianische Sängerin Ifunanya Nwangene (26) ist tot. Die junge Künstlerin, bekannt unter ihrem Künstlernamen «Nanyah», wurde in ihrer Wohnung in Abuja von einer Kobra gebissen. Das berichtet «BBC Africa».

Das Tier biss zu, als Nwangene nachts am Schlafen war. Daraufhin sei sie mit starken Schmerzen im Bein aufgewacht, berichtet ein Freund der Sängerin gegenüber «BBC Africa». «Sie konnte nicht mehr sprechen, nur noch gestikulieren. Und sie bekam kaum Luft.»

Gegengift fehlte im Spital

Die Rettungskräfte eilten zu Nwangenes Wohnung und fuhren sie sofort ins nächste Spital. Für die Behandlung des Kobragiftes werden zwei Gegengifte benötigt, doch das Spital, in welches die Sängerin eingeliefert wurde, verfügte nur über eines der Mittel. Das Zweite konnte nicht rechtzeitig beschafft werden und Nwangene verstarb kurze Zeit später.

Tierschützer fanden kurz darauf zwei Kobras in der Wohnung der jungen Frau. Wie die beiden Tiere in ihr Apartment gelangten, ist nicht bekannt.

«War eine wahre Künstlerin»

Nwangene wurde 2021 einem breiten Publikum bekannt, als sie bei «The Voice Nigeria» auftrat. Mit ihrer gefühlvollen Interpretation von Rihannas «Take A Bow» überzeugte sie gleich zwei Juroren. Zwar schied sie in der K.-o.-Runde aus, doch sie gab ihren Traum nicht auf. Sie veröffentlichte Videos, sang im Chor – und plante ihr erstes Solokonzert.

Kolleginnen und Fans nehmen Abschied von der jungen Frau. Eine Musikerin schreibt auf Facebook: «Ihre Stimme, ihre Energie und die Geschichten in ihren Liedern haben vielen Menschen Hoffnung gegeben. Nanyah war eine wahre Künstlerin.»