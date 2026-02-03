DE
FR
Abonnieren

Spital hatte kein Gegengift
«The Voice»-Teilnehmerin von Schlange totgebissen

Ifunanya Nwangene starb, weil dem Spital das Gegengift fehlte. Die junge Frau wurde durch das nigerianische «The Voice» in ihrem Land bekannt. Tierschützer fanden zwei Kobras in ihrer Wohnung.
Publiziert: vor 49 Minuten
Kommentieren
1/6
Ifunanya Nwangene starb kürzlich durch einen Schlangenbiss.
Foto: Instagram

Darum gehts

  • Sängerin Ifunanya Nwangene (26) stirbt nach Kobrabiss in Abuja Wohnung
  • Spital hatte nur eines der erforderlichen Gegengifte verfügbar
  • Nwangene wurde 2021 durch «The Voice» in Nigeria bekannt
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_884.JPG
Silja AndersRedaktorin People

Die nigerianische Sängerin Ifunanya Nwangene (26) ist tot. Die junge Künstlerin, bekannt unter ihrem Künstlernamen «Nanyah», wurde in ihrer Wohnung in Abuja von einer Kobra gebissen. Das berichtet «BBC Africa».

Das Tier biss zu, als Nwangene nachts am Schlafen war. Daraufhin sei sie mit starken Schmerzen im Bein aufgewacht, berichtet ein Freund der Sängerin gegenüber «BBC Africa». «Sie konnte nicht mehr sprechen, nur noch gestikulieren. Und sie bekam kaum Luft.»

Mehr zur Gefahr von Schlangenbissen
Durch Hunderte Bisse zu Mittel gegen Schlangengifte
Selbstversuch von US-Forscher
Durch Hunderte Bisse zu Mittel gegen Schlangengifte
16-Jähriger stirbt nach Schlangenbiss vor Elternhaus
Drama vor Elternhaus
Teenager (†16) stirbt in Australien nach Schlangenbiss
Youtuber Dingo Dinkelman (†44) stirbt durch Schlangenbiss
Mit Video
Nach einem Monat im Koma
Youtuber Dingo Dinkelman (†44) stirbt durch Schlangenbiss
So gefährlich sind heimische Gift-Schlangen
Von Schlange gebissen
So gefährlich sind heimische Gift-Schlangen

Gegengift fehlte im Spital

Die Rettungskräfte eilten zu Nwangenes Wohnung und fuhren sie sofort ins nächste Spital. Für die Behandlung des Kobragiftes werden zwei Gegengifte benötigt, doch das Spital, in welches die Sängerin eingeliefert wurde, verfügte nur über eines der Mittel. Das Zweite konnte nicht rechtzeitig beschafft werden und Nwangene verstarb kurze Zeit später.

Tierschützer fanden kurz darauf zwei Kobras in der Wohnung der jungen Frau. Wie die beiden Tiere in ihr Apartment gelangten, ist nicht bekannt.

«War eine wahre Künstlerin»

Nwangene wurde 2021 einem breiten Publikum bekannt, als sie bei «The Voice Nigeria» auftrat. Mit ihrer gefühlvollen Interpretation von Rihannas «Take A Bow» überzeugte sie gleich zwei Juroren. Zwar schied sie in der K.-o.-Runde aus, doch sie gab ihren Traum nicht auf. Sie veröffentlichte Videos, sang im Chor – und plante ihr erstes Solokonzert.

Kolleginnen und Fans nehmen Abschied von der jungen Frau. Eine Musikerin schreibt auf Facebook: «Ihre Stimme, ihre Energie und die Geschichten in ihren Liedern haben vielen Menschen Hoffnung gegeben. Nanyah war eine wahre Künstlerin.»

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen