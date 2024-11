1/5 Der südafrikanische Youtuber Graham «Dingo» Dinkelman ist im Alter von 44 Jahren gestorben.

Auf einen Blick Graham «Dingo» Dinkelman starb nach Schlangenbiss

Allergische Reaktion auf Mamba-Biss führte zu anaphylaktischem Schock

Allergische Reaktion auf Mamba-Biss führte zu anaphylaktischem Schock

650'000 Instagram-Follower und 114'000 YouTube-Abonnenten begeisterte er mit exotischen Tieren

Silja Anders Redaktorin People

Graham «Dingo» Dinkelman (1980-2024) widmete seinem Leben den gefährlichsten Schlangen der Welt. Das kostete ihn letztendlich das Leben. Am 26. Oktober verstarb der Youtuber, der gerne als «südafrikanischer Steve Irwin» bezeichnet wurde.

In einer Nachricht auf Instagram gab seine Ehefrau Kirst die traurige Nachricht bekannt. Bereits im September wurde Dinkelman von einer grünen Mamba gebissen – einer hochgiftigen Schlange. Wenn man schnell handelt, ist es zwar möglich, einen solchen Schlangenbiss zu überleben, doch Dingo Dinkelman war gegen Schlangenbisse allergisch.

Allergische Reaktion auf Schlangenbiss

Nach dem Angriff des Tieres fiel er daher in einen anaphylaktischen Schock, wie seine Ehefrau mitteilte. Trotz sofortiger Massnahmen im Krankenhaus musste Dinkelman anschliessend in ein künstliches Koma versetzt werden.

«Dingo hat in dieser sehr schwierigen Zeit unglaublich hart gekämpft. Wir wissen, dass er dafür gekämpft hat, hier bei uns zu sein, und wir sind so dankbar dafür», schreibt Kirst unter einen dreiteiligen Post auf Instagram zum Ableben des Youtube-Stars. Einen Monat lang kämpften die Ärzte, Dinkelmans Familie und er selbst um das Leben des Abenteurers. Doch am 31. Oktober teilte seine Ehefrau mit: «Leider ist mein geliebter Mann trotz seiner Stärke und Widerstandskraft heute friedlich im Kreise seiner Familie gestorben.»

Dinkelmans Faszination galt trotz seiner Allergie auf ihre giftigen Bisse den Schlangen. Er arbeitete aber auch viel mit Krokodilen, Giraffen und anderen exotischen Tieren und begeisterte damit seine fast 650'000 Follower auf Instagram sowie 114'000 Abonnenten auf Youtube. Ein besonders tragischer Zufall: Sowohl Dinkelman als auch sein australischer Kollege Steve Irwin (1962-2006) wurden nur 44 Jahre alt und wurden durch eines der Tiere, für welche sie solche Faszination hegten, tödlich verletzt.