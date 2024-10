Auf einen Blick Zwei Influencerinnen ertranken bei einer Yachtparty

Die Influencerinnen lehnten Rettungswesten ab, um Selfies zu machen

Die Schwimmhilfe hätte die Fotos runiert, sagten sie

In Brasilien erreignete sich ein tragisches Unglück bei dem zwei Frauen ihr Leben verloren. Aline Tamara Moreira de Amorim (†37) und Beatriz Tavares da Silva Faria (†27) ertranken bei einer Yachtparty, nachdem sich die Influencerinnen geweigert hatten, Rettungswesten zu tragen, weil diese ihre Selfies und Bräune ruinieren würden, das berichtet die brasilianische Polizei. Laut einem Bericht von «Daily Mail», geschah das Unglück, als ihr überfülltes Boot in der Region von São Vicente an der Küste von São Paulo von einer Welle getroffen wurde, kenterte und daraufhin sank.

Der Polizeikommissar von São Vincente, Marcos Alexandre Alfino, sagte gegenüber der Presse, dass die Influencerinnen starben, als ihr überladenes Boot auf dem Rückweg zur brasilianischen Küste von einer Welle überspült wurde. «Einige Passagiere wollten ihre Schwimmwesten nicht anziehen, weil sie Selfies machten», sagte er. «Sie sagten, sie würden das Sonnenbaden und eine nahtlose Bräune stören.»

Der Kapitän des Bootes, dessen Name von der Polizei nicht genannt wurde, gab ebenfalls Interviews zu den Todesfällen und sagte: «Das Unglück ereignete sich am 29. September nach einer Party auf einer Yacht, das kleiner Boot hätte die Influencerinnen zurück an den Strand bringen sollen.» Obwohl das Schiff nur für fünf Personen ausgelegt war, stiegen sieben Personen zu und als es von einer Welle getroffen wurde, kenterte es wegen der Überladung und ging unter.

Mutter postete kurz vor dem Tod noch Fotos

Beatriz Tavares da Silva Faria wurde tot im Meer treibend geborgen, der Leichnam von Aline Tamara Moreira de Amorim fand die Polizei erst eine Woche später am Itaquitanduva-Strand. Die Polizei versucht nun festzustellen, ob die Todesfälle ein tragischer Unfall war oder hätten verhindert werden können. Kommissar Alfino erklärte: «All dies wird sehr ruhig untersucht, um zu klären, ob die Todesfälle auf Fahrlässigkeit oder Nachlässigkeit zurückzuführen sind.» Herzzerreissend ist, dass die Mutter von Aline Tamara Moreira de Amorim noch kurz vor dem Tod Bilder ihrer Tochter im Bikini vom Boot postete – natürlich ohne Schwimmweste – obwohl diese nicht schwimmen konnte.

Vanessa, eine überlebende Influencerin sagte nach dem Unglück zu den lokalen Medien, dass eine Gruppe von Freunden und Influencern sich getroffen hatte, um auf einer Luxusyacht zu feiern und den Tag mit Bootfahren und Trinken zu verbringen. Sie teilten sich später in zwei Gruppen auf, um an Land zurückzukehren. Vanessa sagt, sie habe es geschafft, eine Rettungsweste anzuziehen und überlebte, indem sie sich an Felsen klammerte: «Es gab einen Moment im Wasser, in dem niemand den anderen noch sehen konnte. Ich kämpfte ums Überleben.» Eine andere Überlebende, Camila, sagte, sie habe eine Rettungsweste in ihren Händen gehalten und sich verzweifelt festgeklammert: «Die Wellen waren sehr stark, wir wären fast gestorben. Wir wussten nicht, wie man schwimmt. Ich wusste, dass ich es nicht lange durchhalten konnte. Ich verletzte meinen Fuss und schluckte viel Wasser.»

Der Instagram-Account der verstorbenen Aline Tamara Moreira de Amorim ist noch immer online und von ihren über 46'000 Followern kommen zum letzten Foto von ihr viele Beileidsbekundungen. Und einige können sich trotz des Dramas hämische Kommentare nicht verkneifen.