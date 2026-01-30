Der Kopf hinter dem Mundartklassiker verstirbt im Alter von 81 Jahren. Im März wollte er mit seiner Band neue Songs aufnehmen.

Saskia Schär Redaktorin People

Der Song «Campari Soda» ist der grösste Hit aus der Feder des Zürchers Dominique Grandjean. Nun ist der Musiker und Komponist im Alter von 81 Jahren gerstorben, wie ausser einer Pressemeldgung hervorgeht. Demnach verstarb Grandjean bereits am 28. Januar im Spital «nach kurzer, schwerer Krankheit».

Grandjean gründete in den 1970er-Jahren zwei Schweizer Rockbands: Taxi und Hertz. Das Lied «Campari Soda» von 1977 brachte Taxi aber nicht den gewünschten Erfolg. Grosse Popularität erfuhr dieser durch Coverversionen, wie beispielsweise von Stefan Eicher, sowie durch einen Werbespot der Swiss International Airline. Dank des Werbefilms erreichte der Song 2006 – knapp 30 Jahre nach der Veröffentlichung – Platz drei der Schweizer Single-Charts.

Grandjean wirkte bereits im Dezember etwas mitgenommen

Jahrelang war es ruhig um den Musiker, er engagierte sie während dieser Zeit als Psychiater in seiner Praxis. 2016 kehrte er mit der neuen Formation Grandjean auf die Bühne zurück, veröffentlichte im Dezember 2022 gar ein weiteres Album. Dieses trug den Titel «heute bist du dieser, morgen der».

Noch im vergangenen Dezeber habe sich Grandjean mit seinen Bandmitgliedern getroffen, um im Proberaum einige Demos von neuen Liedern aufzunehmen. Es sei ein «wunderschöner Abend in der Vorweihnachtszeit» gewesen, wird Schlagzeuger Michael Boxer in der Pressemitteilung zitiert. Grandjean habe zwar etwas mitgenommen gewirkt, «aber er war extrem gut drauf». Im März diesen Jahres hätten im Studio weitere Aufnahmen folgen sollen.