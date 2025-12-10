Miss-Kandidatin wird nach Sturz zum Pflegefall

Bei den «Miss Universe»-Wahlen in Bangkok stürzte eine Kandidatin. Jetzt ist klar: Gabrielle Henry kämpft um ihr Leben. Sie erlitt beim Sturz schwere Kopfverletzungen und benötigt Rund-um-die-Uhr-Pflege.

28-jährige Augenärztin benötigt 24-stündige fachärztliche Betreuung auf Intensivstation

Fynn Müller People-Redaktor

Die diesjährigen «Miss Universe»-Wahlen in Bangkok werden von einem tragischen Unfall überschattet. «Miss Jamaica» Gabrielle Henry (28) stürzte am 19. November während des Halbfinales von der Bühne. Drei Wochen nach dem Vorfall machen die Organisatoren des Schönheitswettbewerbs die traurige Nachricht publik, dass die 28-jährige Augenärztin seither ein Pflegefall ist und noch immer um ihr Leben kämpft.

Organisatoren übernehmen Kosten

Laut einem gemeinsamen Statement der Miss Universe Organization (MUO) und Henrys Familie, das auf Facebook veröffentlicht wurde, erlitt sie eine Hirnblutung und weitere schwere Verletzungen. «Sie wurde sofort auf die Intensivstation in Bangkok eingeliefert, wo sie weiterhin in kritischem Zustand unter ständiger neurologischer Überwachung steht und 24-stündige fachärztliche Betreuung benötigt», heisst es in der Erklärung.

Die MUO habe alle bisherigen Kosten für Behandlung und Unterbringung übernommen. Ein Ärzteteam werde Henry bei ihrer Rückkehr nach Jamaika begleiten, wo sie direkt in ein Spital verlegt wird. Die Organisation hat zugesagt, auch zukünftige Behandlungen zu finanzieren.