DE
FR
Abonnieren
Miss-Universe-Kandidatin stürzt von der Bühne
1:08
Während Halbfinal in Bangkok:Miss-Universe-Kandidatin stürzt von Bühne

Tragödie bei Schönheitswahl
Miss-Kandidatin wird nach Sturz zum Pflegefall

Bei den «Miss Universe»-Wahlen in Bangkok stürzte eine Kandidatin. Jetzt ist klar: Gabrielle Henry kämpft um ihr Leben. Sie erlitt beim Sturz schwere Kopfverletzungen und benötigt Rund-um-die-Uhr-Pflege.
Publiziert: 16:03 Uhr
|
Aktualisiert: 16:09 Uhr
«Miss Jamaica» Gabrielle Henry kämpft nach einem Sturz um ihr Leben.
Foto: Getty Images

Darum gehts

  • Miss Jamaica stürzt bei Miss Universe-Wahl und kämpft um ihr Leben
  • Gabrielle Henry erlitt Hirnblutung und schwere Verletzungen nach Bühnensturz in Bangkok
  • 28-jährige Augenärztin benötigt 24-stündige fachärztliche Betreuung auf Intensivstation
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
JouSchu_Mueller_Fynn.jpg
Fynn MüllerPeople-Redaktor

Die diesjährigen «Miss Universe»-Wahlen in Bangkok werden von einem tragischen Unfall überschattet. «Miss Jamaica» Gabrielle Henry (28) stürzte am 19. November während des Halbfinales von der Bühne. Drei Wochen nach dem Vorfall machen die Organisatoren des Schönheitswettbewerbs die traurige Nachricht publik, dass die 28-jährige Augenärztin seither ein Pflegefall ist und noch immer um ihr Leben kämpft.

Mehr zu den Misswahlen
Der Fluch der Miss-Universe-Wahlen
Mit Video
Endlose Skandale
Der Fluch der Miss-Universe-Wahlen
So krass laufen in Südamerika Schönheitswettbewerbe ab
Mit Video
Missen-Skandal in Schweiz
Hier werden schon die Jüngsten gedrillt
«Wenn sie essen wollen, sollen sie in eine Kochshow»
Mit Video
«Schlechte Verliererinnen!»
Jurorin Vera Dillier verteidigt «Miss Universe Switzerland»
Neue Miss Universe Switzerland muss die Zähne richten lassen
Naima Acosta holt sich Krone
Miss Universe Switzerland muss Zähne richten lassen

Organisatoren übernehmen Kosten

Laut einem gemeinsamen Statement der Miss Universe Organization (MUO) und Henrys Familie, das auf Facebook veröffentlicht wurde, erlitt sie eine Hirnblutung und weitere schwere Verletzungen. «Sie wurde sofort auf die Intensivstation in Bangkok eingeliefert, wo sie weiterhin in kritischem Zustand unter ständiger neurologischer Überwachung steht und 24-stündige fachärztliche Betreuung benötigt», heisst es in der Erklärung.

Die MUO habe alle bisherigen Kosten für Behandlung und Unterbringung übernommen. Ein Ärzteteam werde Henry bei ihrer Rückkehr nach Jamaika begleiten, wo sie direkt in ein Spital verlegt wird. Die Organisation hat zugesagt, auch zukünftige Behandlungen zu finanzieren.

Jetzt im Blick Live Quiz abräumen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr sowie jeden Mittwoch um 12.30 Uhr mit Host Zeki – einfach mitmachen und absahnen!

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr sowie jeden Mittwoch um 12.30 Uhr mit Host Zeki – einfach mitmachen und absahnen!

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen