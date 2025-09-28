Seit Samstagnacht hat die Schweiz eine neue Schönheitskönigin. In Bern machte 20-jährige Tessinerin Naima Acosta das Rennen um die Krone. Jetzt gehts ihr an die Zähne.

1/8 Naima Acosta aus dem Tessin ist die frisch gekrönte Miss Universe Switzerland 2025. Foto: Bild: Reto Turotti (szenemagazin.ch)

Darum gehts Naima Acosta gewinnt Miss Universe Switzerland im goldenen Kleid

Siegerin zeichnet sich durch Eleganz, Selbstvertrauen und Entschlossenheit aus

20-jährige Tessinerin ist 1,82 Meter gross und hat 1300 Instagram-Follower Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Im goldenen Kleid strahlt die frisch gekrönte 1.82 Meter grosse Tessinerin Naima Acosta (20). Seit Samstagnacht darf sie sich Miss Universe Switzerland nennen. Die Wahl fand im Berner Kursaal statt. Auf ihrer Instagramseite, welcher 1300 Menschen folgen, bezeichnet sie sich selbst als Bloggerin.

Sie zeichne sich durch Eleganz, Selbstvertrauen und Entschlossenheit aus, dies die Erklärung der Organisation zum Sieg. Dem schliesst sich auch Society-Lady und Jurorin Vera Dillier, die ihr Alter nicht lesen möchte, an. «Die neue Miss ist sympathisch und sieht hübsch aus.»

Ihr Siegerlachen sei noch nicht optimal

Es sei ihr und ihrem Lebenspartner aufgefallen, dass viele Gäste aus der Westschweiz gekommen seien. «Mit mir in der Jury sass ein Schönheitschirurg aus Genf und eine kolumbianische HSG-Professorin, die ich seit langem kenne». Es sei insgesamt ein lustiger, ausgelassener Abend gewesen.

Gemäss Rey Rodríguez, der durch den Abend führte und sein Alter ebenfalls nicht lesen möchte, «muss sich Naima auf jeden Fall die Zähne richten lassen. Was sonst bei ihr Äusserliches optimiert werden kann, werden wir sehen. Ihr Lachen steht bei ihr auf jeden Fall als nächstens an», sagt Rodríguez, der seit Jahren in die Wahl involviert ist, gegenüber Blick.

Laura Bircher wurde ausgeladen

Er selbst wurde 2012 Schönheitskönig, als er sich den Titel Mister Colombia International holte. «Mit Naima hat eine Frau gewonnen, die sehr viel Tiefgang hat, diszipliniert und sehr unkompliziert im Umgang ist». Eine Anspielung auf Laura Bircher (24), die Miss Universe Switzerland 2024? Sie und die Organisation seien sich in vielen Punkten nicht einig gewesen. Gegenüber Blick sagt sie, dass sie für den Samstag kurzfristig ausgeladen worden sei. So habe sie ihrer Nachfolgerin die Krone nicht selbst aufsetzen können.

Für die neue Miss Naima Acosta heisst es nun, je nachdem mit optischen Optimierungen, die Schweiz am 21. November am Weltfinale der Miss Universe im thailändischen Nonthaburi zu vertreten.



