1/11 Victoria Kjær Theilvig aus Dänemark wurde am Sonntag früh Schweizer Zeit, in Mexiko-Stadt zur 73. Miss Universe gewählt. Es ist das erste Mal, dass sich eine Dänin die Krone holt. Foto: Getty Images

Auf einen Blick Laura Bircher scheidet bei Miss Universe aus. Dänemark gewinnt erstmals

Bircher kritisiert Fokus auf Äusseres und Social-Media-Follower statt Charakter

Victoria Kjær Theilvig hat 290'000 Instagram-Follower, Bircher nur 3'200

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Laura Bircher (24) hat es an der 73. Wahl zur Miss Universe, von 125 Kandidatinnen nicht unter die ersten 30 geschafft. Zum ersten Mal in der Geschichte des Wettbewerbs geht die Krone nach Dänemark. Die ehemalige Profitänzerin und Tierschutzaktivistin Victoria Kjær Theilvig (21) holte sich in Mexiko-Stadt den Sieg. Kurz nachdem die Nidwaldnerin herausgeflogen ist, schickte sie am Sonntagmorgen Blick Sprachnachrichten und Fotos von sich, die sie weinend zeigen, und zur Veröffentlichung freigegeben hat.

«Meine Enttäuschung ist natürlich gross. Nun weiss ich, dass mein Weg anders weitergeht. Ich glaube, dass mich mein Leben damit vor etwas schützen will, denn ich habe in mein Schicksal grosses Vertrauen», so die Stanserin. Dann rechnet sie ab. Mit der Organisation und mit den Finalistinnen. «Alle, die weitergekommen, haben das Herz nicht am rechten Fleck. Damit hadere ich zurzeit am meisten. Es sagt auch viel über die Organisation aus.»

Der Charakter war egal

Es sei ihr zwar bewusst gewesen, dass es sich um einen Schönheitswettbewerb handelt. Doch habe man ihnen die letzten Wochen vorgegaukelt, dass es um Charakter und die einzelnen Botschaften geht. «Wir wurden vor wenigen Tagen von vielen interviewt. Da ging es um die Fragen, was jede von uns zum Weltfrieden beitragen möchte und was unsere Herzensangelegenheiten sind.» Bei ihr sei es die mentale Gesundheit. Laura Bircher ergänzt: «Am Schluss war ihnen der Charakter jeder Einzelnen egal. Es ging doch nur um die äussere Schönheit. Wie der Körper aussieht und wer wie viele Follower auf Social Media hat.»

Zum Vergleich: Bei Laura Bircher sind es auf Instagram rund 3200, bei der neuen Miss Universe 2024, Victoria Kjær Theilvig 290'000. Als sich Laura Bircher von der Bühne verabschieden musste, habe sie einem Instruktor backstage unter Tränen gesagt, wie traurig und enttäuscht sie über ihr Ausscheiden sei. Er meinte nur, «du hast nicht gewonnen, du bist gesegnet. Das sagt doch sehr vieles aus», sagt sie sichtlich bewegt.

Miss Universe will Veränderungen bewirken

Voller Emotionen sind auch die Worte der neuen Miss Universe Victoria Kjær Theilvig, die heute im Diamanthandel arbeitet, in ihrer Siegesrede. «Ich stehe heute hier, weil ich Geschichte schreiben und Veränderungen bewirken will.» Welche lässt sie offen.

Den zweiten Platz holte sich Maria Fernanda Beltran (24) aus Mexiko, Dritte wurde Chidimma Adetshina (22) aus Nigeria. Die Schweizer Miss Universe wolle sich die kommenden Tage in Mexiko-Stadt ausruhen und den kulturellen Schätzen widmen. Auch dies sei die letzten Wochen zu kurz gekommen.