Laura Bircher zieht sich gerne auf das Bänkli in Ennetbürgen NW zurück um nachzudenken. Die Sicht auf den Vierwaldstättersee habe etwas beruhigendes für sie, sagt die neue Miss Universe Switzerland.

Laura Bircher (24) ist einen mutigen Weg gegangen. Nachdem sie vorletzten Samstag zur neuen Miss Universe Switzerland gewählt wurde, packte sie im Blick ungeschönt über ihre psychischen Probleme aus, die sie fast ein Leben lang gequält haben.

Als Kind wurde sie wegen ihrer abstehenden Ohren und ihrer Grösse gemobbt. Sie fühlte sich ungesehen und ungehört. Die Folgen als Schülerin: schlechte Noten und ein Nervensystem, das auf Hochtouren lief. Die Folgen als junge Erwachsene: Depressionen, Panikattacken und Suizidgedanken.

Mit Kindheit ausgesöhnt

Sie hielt ihre Gefühle und Verlustängste aus und hörte auf ihre innere Stimme, die sie davon abhielt, sich das Leben zu nehmen. «Ich habe mich mit meiner Kindheit ausgesöhnt, mit allem, was mich quälte, nachdem ich mich alleine jeder einzelnen Emotion hingegeben habe. Das hat mich zu meinem Urvertrauen gebracht.» Mit ihrer Geschichte will sie anderen Menschen helfen, «mutig das eigene Leben in die Hand zu nehmen und wieder glücklich zu sein.»

Die Offenheit der gelernten tiermedizinischen Praxisassistentin berührt viele innerhalb der Blick-Leserschaft, die den Artikel kommentieren. So schreibt Isabelle Schmed: «Ich bin berührt und beeindruckt. Unabhängig von ihrer grossen natürlichen Schönheit leuchtet sie tatsächlich von innen.» Oliver Senn schreibt: «So gut, dass du Laura, einen Weg gefunden hast glücklich zu sein und dies nun weitergeben kannst und machst! Viel Erfolg und viele Menschen, denen du helfen kannst.» Rainer Schmit kommentiert mit den Worten: «Eine starke Frau! Weiterhin viel Kraft!»

Offenheit führte zu vielen Reaktionen

Darauf angesprochen sagt sie zu Blick. «Die schönen Reaktionen überwältigen mich. Es ist genau das, was ich erreichen wollte. Anderen Menschen in noch so ausweglosen, psychisch dunklen Zeiten, Mut zu geben, sich ihren Gefühlen hinzugeben, um gestärkt daraus herauszukommen.»

Seit Sonntagmorgen steht ihr Handy nicht mehr still, auch auf Instagram melden sich viele bei der Nidwaldnerin, die sich für ihre Offenheit bedanken, teils auch erschüttert sind, wie schlecht es ihr ging. «Es zeigt mir, dass es richtig war, meine psychischen Probleme schonungslos zu erzählen.»



Auch viele aus ihrem engeren Umfeld hätten sich gemeldet «und einige, mit denen ich lange keinen Kontakt mehr hatte und die mich wieder treffen wollen.» Wie wichtig mentale Gesundheit ist, darüber will sie auch am Weltfinale vom 16. November in Mexiko City öffentlich sprechen. «Ich brenne für das Thema. Es fühlt sich richtig an, dies zu tun. Nun freue ich mich auf die Zukunft», sagt sie glücklich strahlend.