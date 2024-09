Laura Bircher ist die neue Miss Universe Switzerland

Kurz zusammengefasst Laura Bircher ist neue Miss Universe Switzerland

Bircher kämpfte erfolgreich gegen Depressionen und Panikattacken

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Als ihr das glitzernde Krönchen aufgesetzt wird, strahlt Laura Bircher (23) übers ganze Gesicht. Die tiermedizinische Praxisassistentin aus Stans im Kanton Nidwalden trat gegen 18 Mitkonkurrentinnen im Berner Kursaal an und holte sich den Titel – neu ist sie Miss Universe Switzerland.

Die Miss-Universe-Wahl geht mit ihren Anforderungen weiter als die meisten Schönheitswettbewerbe, denn die Wahlrunden bestanden nicht nur aus unterschiedlichen Mode-Durchgängen, getestet wurden die Kandidatinnen auch auf ihre kommunikativen Fähigkeiten. Auch da punktete Laura Bircher. «Ich freue mich unheimlich und möchte allen, die mich auf diesem Weg begleitet und unterstützt haben, von Herzen danken.» Sie werde ihr Bestes geben, die Schweiz auf nationaler und internationaler Bühne würdig zu vertreten «und mich besonders für soziale Anliegen zu engagieren», sagte sie nach ihrem Sieg.

Depressionen und Panikattacken

Explizit liegt dem Model die mentale Gesundheit am Herzen. Nach längerem Reisen und einem Aufenthalt auf Hawaii verfiel sie zurück in der Schweiz in Depressionen und Panikattacken, wie sie gegenüber der «Nidwaldner Zeitung» sagt.

Laura Bircher strahlt übers ganze Gesicht. Am Samstag wurde sie im Berner Kursaal zur neuen Miss Universe Switzerland gekürt. Foto: keystone-sda.ch 1/7

Sie habe sich mit Meditation auf ihre eigene Heilungsreise begeben. «Hinter einer Depression stecken unterdrückte Emotionen.» Bircher hat begonnen, die negativen Gefühle auszuhalten und Schritt für Schritt gelernt, emotional unabhängig zu sein, erzählt das Model der Zeitung.

Mit ihren Erfahrungen möchte sie «den Menschen Mut geben, sich mit ihren Emotionen bewusst auseinanderzusetzen». Am 16. November wird Laura Bircher die Schweiz am 73. Weltfinale in Mexiko-Stadt vertreten. Ein Anlass, der am TV von Millionen live verfolgt wird.