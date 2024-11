1/8 Am Donnerstag präsentiert sich Laura Bircher im Nationalkostüm für die Vorrundenwahl. Am Samstag wird sie mit allen weiteren 124 Kandidatinnen auf der Bühne stehen und auf den Sieg am Weltfinale der Miss Universe in Mexiko-Stadt hoffen. Foto: Getty Images

Auf einen Blick Laura Bircher kämpft um Miss Universe-Krone in Mexiko-City

Mentale Gesundheit ist wichtiges Thema für Kandidatinnen

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Die Krone ist für die Stanserin Laura Bircher (24) zum Greifen nah. Heute Abend wird eine von 125 Kandidatinnen am Weltfinale in Mexiko-City zur neuen Miss Universe 2024 gekrönt. Seit Anfang Monat bereitet sich auch die Nidwaldnerin auf ihren grossen Auftritt in der nordamerikanischen Metropole vor. Bei der entscheidenden Vorwahl am Donnerstag präsentierten sich die Landessiegerinnen im Bikini, Abendkleid und Nationalkostüm. Die Interviews mit den Anwärterinnen fanden im Vorfeld unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. 30 Beauty-Königinnen stehen bereits fest, die ins Finale ziehen werden.

Ob Laura Bircher, die sich für mentale Gesundheit öffentlich starkmacht, zu den Auserwählten gehört und eine Chance auf die Krone hat, wird erst heute Abend bekanntgegeben. Auf der Bühne werden alle Teilnehmerinnen stehen. «Ich habe dank des Durchleidens meiner Depressionen ein Urvertrauen in mein Leben gewonnen. Heute weiss ich, wenn ich siege, soll es so sein, wenn nicht, dann nicht. Für mich ist meine jetzige Reise und das, was ich alles hier erleben darf, mehr Wert als jede Krone der Welt», sagt sie gegenüber Blick.

Gegen vier Millionen schauen sich das Spektakel an

Das Schönheits-Spektakel wird mit grosser Aufregung erwartet. Wenn heute die Landessiegerinnen über den 73. Miss-Universe-Laufsteg in der Arena CDMX defilieren, werden nicht nur in der Halle 22'000 Zuschauende dabei sein. Gegen vier Millionen werden den Wettbewerb am TV oder online live um 19.30 Uhr lokaler Zeit verfolgen, in der Schweiz ist es dann halb drei Uhr morgens.

Für Laura Bucher werden die letzten Wochen unvergessen bleiben. «Es gab viel weniger Drama, als ich gedacht habe», sagt sie über den Konkurrenzkampf. Vor allem mit Fatou Bintou Gueye (23) aus dem Senegal hat sie sich angefreundet. «Sie ist so herzig und herzlich. Ich habe mich vor allem mit Kandidatinnen umgeben, die mir ein gutes Gefühl geben und ich ihnen.»

Vor acht Jahren ging die letzte Krone nach Europa

Anfangs habe sie sich schwergetan, «da alles sehr oberflächlich war. Je mehr ich mich dann geöffnet habe, taten es die anderen auch. Wir führten megaschöne Gespräche über mentale Gesundheit und was jede von uns schon durchgemacht hat.»

Ob die Krone nach acht Jahren wieder zu uns oder in unsere Nähe kommt, werden wir bald wissen. Iris Mittenaerre (31) holte die Letzte für Frankreich nach Europa. Lorena Santen (27), Siegerin der Miss Universe Switzerland 2023, hat Laura Birchers vorgestrigen Auftritt live gesehen. «Laura hat es mit ihrer schönen, sympathischen Ausstrahlung sehr gut gemacht. Ich drücke ihr für heute fest die Daumen.»