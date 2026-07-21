«Godzilla»-Star stirbt im Alter von nur 18 Jahren

Schauspielerin Kaylee Hottle (†18) ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Die US-Amerikanerin war bekannt aus den «Godzilla»-Filmen. Ihr Vater macht die traurige Nachricht öffentlich.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schauspielerin Kaylee Hottle (18) starb am 21. Juli bei Autounfall

Bekannt aus «Godzilla vs. Kong», engagierte sich für Gehörlosenrechte

Unfall in Maryland, gestorben auf Weg ins Spital, sagt ihr Vater

Fynn Müller People-Redaktor

Ihre Karriere hatte gerade erst begonnen. Die US-amerikanische Schauspielerin Kaylee Hottle (2007–2026) ist tot. Wie ihr Vater Joshua Hottle gegenüber dem US-Portal TMZ bestätigt, starb Kaylee Hottle am Dienstag (21. Juli) an den Folgen eines Autounfalls. Sie wurde 18 Jahre alt.

Bekannt wurde Hottle durch ihre Rolle der Jia in «Godzilla vs. Kong» (2021) – eines gehörlosen Mädchens, das eine enge Bindung zu Kong aufbaut. 2024 kehrte sie mit «Godzilla x Kong: The New Empire» auf die Leinwand zurück. Zwei Jahre später endet ihr Leben viel zu früh.

Laut ihrem Vater ereignete sich der Unfall am Dienstagmorgen Ortszeit in Maryland. In einem 23-minütigen Facebook-Livestream schilderte Joshua Hottle in amerikanischer Gebärdensprache (ASL), dass er aus Texas anreisen musste, um den Leichnam seiner Tochter zu identifizieren. Die Behörden teilten ihm mit, dass Kaylee auf dem Weg ins Spital gestorben sei.

Kaylee Hottle stammte aus einer Familie, in der Gehörlosigkeit seit mehreren Generationen zum Alltag gehört. Bereits vor ihrer Schauspielkarriere engagierte sie sich in Projekten, die auf die Rechte und Sichtbarkeit gehörloser Menschen aufmerksam machten. Für die Rolle der Jia suchte Castingdirektorin Sarah Halley Finn gezielt eine gehörlose Schauspielerin – fündig wurde sie über einen Werbespot für den Video-Relay-Dienst Convo, in dem Hottle mitwirkte. «Godzilla vs. Kong» war ihr Kinodebüt.