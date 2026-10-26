Vier Jahre nach der Scheidung von Gisele Bündchen soll Tom Brady nun erneut mit einem bekannten «Victoria’s Secret»-Model liiert sein.

Sie soll die Neue an Tom Bradys Seite sein

Sie soll die Neue an Tom Bradys Seite sein

Darum gehts Tom Brady soll seit einiger Zeit mit Model Candice Swanepoel zusammen sein

Swanepoel ist wie Gisele Bündchen ein «Victoria’s Secret»-Engel

Seit der Scheidung 2022 hielt Brady sein Privatleben zurück

Sabrina Rhyner Redaktorin People

Tom Brady (49) soll nach der Scheidung von Gisele Bündchen (46) wieder verliebt sein und seine neue Partnerin ist keine Unbekannte. Mit Candice Swanepoel (38) hat sich der ehemalige NFL-Superstar offenbar den nächsten weltberühmten Laufsteg-Star geangelt.

Ein Insider will gegenüber dem US-Magazin «People» enthüllt haben, dass die beiden «schon eine Weile zusammen» seien. «Beide leben in Miami, das ist also sehr praktisch», so die Quelle weiter. Die beiden «verbringen viel Zeit miteinander», heisst es weiter, allerdings würde das Paar grössten Wert darauf legen, Paparazzi aus dem Weg zu gehen.

Wie die Ex

Swanepoel passt dabei perfekt in Bradys Beuteschema. Wie seine Ex-Frau gehört auch die 38-Jährige zur Riege der legendären «Victoria’s Secret»-Engel. Zwar liefen die beiden nie gemeinsam über den berühmten Laufsteg, doch standen sie später zusammen für die «Icon»-Kampagne der Dessousmarke vor der Kamera. Böses Blut scheint es zwischen den beiden Topmodels nicht zu geben. Bündchen äusserte sich in der Vergangenheit stets positiv über Swanepoel und lobte unter anderem öffentlich deren Bademoden-Linie.

Swanepoel wuchs auf einer Farm in Südafrika auf und bevor sie mit 15 Jahren entdeckt wurde. Aus ihrer früheren, langjährigen Beziehung mit dem brasilianischen Model Hermann Nicoli (44), stammen ihre beiden Söhne Anacã (10) und Ariel (8). Die beiden trennten sich Ende 2018.

Nicht die erste nach der Scheidung

Seit dem Ehe-Aus mit Bündchen 2022 versuchte Brady, sein Privatleben weitgehend aus den Schlagzeilen herauszuhalten. Trotzdem wurden dem siebenfachen Super-Bowl-Gewinner in den vergangenen Jahren Flirts mit Prominenten wie Kim Kardashian (46), Irina Shayk (40), Brooks Nader (29), Sofía Vergara (54) und Alix Earle (25) nach gesagt.

Brady hatte noch Anfang des Jahres gegenüber «People» betont, wie wenig Raum die Liebe in seinem Alltag einnehme: «Ich habe nicht viel Zeit für mein Privatleben oder für mich selbst. Ich bin gerne beschäftigt und versuche, mich in den Dingen, die ich tue, wirklich erfüllt zu fühlen.» Offenbar fand sich im Terminkalender nun doch noch ein Platz für Swanepoel.