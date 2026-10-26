Darum gehts
- Tom Brady soll seit einiger Zeit mit Model Candice Swanepoel zusammen sein
- Swanepoel ist wie Gisele Bündchen ein «Victoria’s Secret»-Engel
- Seit der Scheidung 2022 hielt Brady sein Privatleben zurück
Tom Brady (49) soll nach der Scheidung von Gisele Bündchen (46) wieder verliebt sein und seine neue Partnerin ist keine Unbekannte. Mit Candice Swanepoel (38) hat sich der ehemalige NFL-Superstar offenbar den nächsten weltberühmten Laufsteg-Star geangelt.
Ein Insider will gegenüber dem US-Magazin «People» enthüllt haben, dass die beiden «schon eine Weile zusammen» seien. «Beide leben in Miami, das ist also sehr praktisch», so die Quelle weiter. Die beiden «verbringen viel Zeit miteinander», heisst es weiter, allerdings würde das Paar grössten Wert darauf legen, Paparazzi aus dem Weg zu gehen.
Wie die Ex
Swanepoel passt dabei perfekt in Bradys Beuteschema. Wie seine Ex-Frau gehört auch die 38-Jährige zur Riege der legendären «Victoria’s Secret»-Engel. Zwar liefen die beiden nie gemeinsam über den berühmten Laufsteg, doch standen sie später zusammen für die «Icon»-Kampagne der Dessousmarke vor der Kamera. Böses Blut scheint es zwischen den beiden Topmodels nicht zu geben. Bündchen äusserte sich in der Vergangenheit stets positiv über Swanepoel und lobte unter anderem öffentlich deren Bademoden-Linie.
Swanepoel wuchs auf einer Farm in Südafrika auf und bevor sie mit 15 Jahren entdeckt wurde. Aus ihrer früheren, langjährigen Beziehung mit dem brasilianischen Model Hermann Nicoli (44), stammen ihre beiden Söhne Anacã (10) und Ariel (8). Die beiden trennten sich Ende 2018.
Nicht die erste nach der Scheidung
Seit dem Ehe-Aus mit Bündchen 2022 versuchte Brady, sein Privatleben weitgehend aus den Schlagzeilen herauszuhalten. Trotzdem wurden dem siebenfachen Super-Bowl-Gewinner in den vergangenen Jahren Flirts mit Prominenten wie Kim Kardashian (46), Irina Shayk (40), Brooks Nader (29), Sofía Vergara (54) und Alix Earle (25) nach gesagt.
Brady hatte noch Anfang des Jahres gegenüber «People» betont, wie wenig Raum die Liebe in seinem Alltag einnehme: «Ich habe nicht viel Zeit für mein Privatleben oder für mich selbst. Ich bin gerne beschäftigt und versuche, mich in den Dingen, die ich tue, wirklich erfüllt zu fühlen.» Offenbar fand sich im Terminkalender nun doch noch ein Platz für Swanepoel.