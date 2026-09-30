Influencerin Alix Earle sorgt auf Instagram für Wirbel: Sie behauptet, noch nie ein Buch gelesen zu haben. Fans und Kritiker führen nun hitzige Diskussionen in den Kommentaren.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Influencerin Alix Earle gesteht im Interview, nie ein Buch gelesen zu haben

Aussage löst hitzige Diskussionen aus, Fans zwischen Kritik und Bewunderung

Earle schloss 2023 ein Marketing-Studium an der University of Miami ab

Sabrina Rhyner Redaktorin People

Influencerin Alix Earle (25) ist wohl alles andere als eine Leseratte. Während eines rasanten Interviews mit Mel Ottenberg (50), das Anfang der Woche auf Instagram veröffentlicht wurde, machte die 25-Jährige ein verblüffendes Geständnis.

Auf Ottenbergs Frage nach dem letzten Buch, das sie gelesen habe, antwortete Earle trocken: «Ich habe noch nie ein Buch gelesen». Kurz darauf fügte sie schmunzelnd hinzu: «Na ja, vielleicht Dr. Seuss» – und spielte damit auf populäre US-Kinderbuchklassiker wie «Der Kater mit Hut» oder «Wie der Grinch Weihnachten gestohlen hat» an.

Hitzige Debatte in den Kommentaren

Wenig überraschend entfachte das Geständnis unter dem Beitrag eine hitzige Diskussion. «Öffentlicher Aufruf in dieser Lese- und Schreibkrise: Lesen macht dich heiss und cool», kommentierte eine Nutzerin in den sozialen Medien. Eine andere meinte kritisch, dass es weder albern noch niedlich sei, seit der Primarschule kein Buch mehr gelesen zu haben.

Doch nicht alle sahen es so eng. «Sie ist witzig und ausserdem unglaublich anziehend … Ich kann meinen Blick einfach nicht von ihr abwenden», meinte ein Fan, während andere Nutzer sie als kultig und witzig beschrieben. Ein weiterer User vermutete Kalkül hinter Earles nüchternem Interview: «Diese Fragen sind so inszeniert. Es ist offensichtlich, dass sie versucht, noch mehr Drama zu verursachen».

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Earle begann im Februar 2020, während ihres Studiums, Beiträge auf Tiktok zu veröffentlichen. 2023 machte sie ihren Abschluss in Marketing an der University of Miami. Ob sie während ihrer akademischen Laufbahn tatsächlich komplett ohne Bücher auskam, bleibt allerdings ihr Geheimnis. Inzwischen hat sie sogar eine eigene Netflix-Show namens «Earle Meets World».

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Eiskaffee zum Vorstellungsgespräch?

Im Verlauf des Interviews nahm die Influencerin auch Stellung zu einer ganz anderen Streitfrage aus dem Netz: Ist es unprofessionell, einen Eiskaffee zu einem Vorstellungsgespräch mitzubringen? «Ich sehe darin eigentlich kein Problem», kommentierte die 25-Jährige gelassen, während sie an einem Eiskaffee nippte.

Für Verwirrung sorgte schliesslich ihre Antwort auf die Frage, was denn ihre letzte Lüge gewesen sei: «Wahrscheinlich, dass … Ich mache nur Spass». Worauf sich diese Anspielung genau bezog, liess Earle belustigt offen.