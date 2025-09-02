In seinem neuen Film «The Wizard of the Kremlin» verkörpert Jude Law den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Der Film und Laws Performance sorgten für Standing Ovation. Denn plötzlich ist Jude Law nicht mehr der smarte Hollywood-Schwarm.

Blonde Perücke, kalter Blick – und schon wird aus dem charmanten Hollywoodstar Jude Law (52) der berechnende russische Präsident Wladimir Putin (72). Im neuen Film «The Wizard of the Kremlin», welches auf dem gleichnamigen Buch von Giuliano da Empoli basiert, erzählt die Geschichte des Aufstiegs von Putin.

An den Filmfestspielen in Venedig präsentierte Law sein neuestes Werk – und erntete dafür Standing Ovations.

Von der postsowjetischen Ära zur Einnahme der Krim

Der Film beginnt in den 1990er-Jahren nach dem Zerfall der Sowjetunion. Oligarchen unterstützen Putin, um ihn als Marionette zu kontrollieren, doch der Schuss geht nach hinten los. Putin erlangt immer mehr Macht, annektiert schliesslich 2014 die ukrainische Krim. Jude Laws Putin überzeugt mit beeindruckender Intensität, wie die deutsche «Bild» urteilt.

Im Zentrum der Handlung stehen zwei Schlüsselfiguren: ein einflussreicher Oligarch, inspiriert von Boris Beresowski (1946–2013), und ein mächtiger Berater, basierend auf Wladislaw Surkow (60). Letzterer, dargestellt von Paul Dano (41), wird als der titelgebende «Zauberer des Kremls» porträtiert – ein Strippenzieher im Hintergrund, bis Putin ihn schliesslich fallenlässt.

Jude Law hat keine Angst vor Putin

Ob Jude Law Angst vor Reaktionen aus Russland auf den Film hat? «Ich bin nicht naiv, aber ich habe keine negativen Auswirkungen befürchtet», erklärte der Schauspieler in Venedig. Die Darstellung der historischen Ereignisse und politischen Machenschaften in Russland dürfte beim Publikum für Aufsehen sorgen. Es ist kaum vorstellbar, dass dieser Film in russischen Kinos gezeigt wird, angesichts seiner kritischen Perspektive auf den Kreml und dessen Machthaber.

Schauspieler wie Jude Law in einer solchen Rolle zu sehen, könnte für manche etwas gewöhnungsbedürftig sein. Kennt man ihn doch sonst als Charmeur, zeigt er in «The Wizard of the Kremlin» einen anderen Charakter – trotzdem charismatisch, aber weniger Herzensbrecher.

Schon Sebastian Stan (43) sorgte mit seiner Darstellung von US-Präsident Donald Trump (79) in «The Apprentice» für Aufsehen, seine überzeugende Darstellung hinterliess bei vielen gemischte Gefühle.